La CUP exige mantener el referéndum pese al "golpe de Estado"

20/09/2017 - 11:47

La diputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel ha exigido este miércoles mantener la celebración del referéndum el 1 de octubre pese al "golpe de Estado", como ha definido la detención de altos cargos de la Generalitat.

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

"No puede haber ningún retroceso. Es implanteable que el 1 de octubre no haya urnas. Si el 1 de octubre no hay referéndum, el golpe de Estado habrá ganado", ha argumentado en declaraciones a los periodistas desde la plaza Sant Jaume de Barcelona.

Preguntada por si la situación actual podría derivar en una declaración unilateral de independencia, ha dicho que "no se tiene que descartar ninguna opción", y que lo que seguro que no debe descartarse es el referéndum.