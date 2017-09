De Guindos descarta la independencia de Cataluña porque el Gobierno "no va a dejar" que "se quede fuera de Europa"

20/09/2017 - 11:54

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha asegurado este miércoles que el Gobierno de España "no va a dejar que la sociedad catalana se quede fuera de Europa", alegando que "el escenario alternativo de Cataluña formando parte de España y de la Unión Europea es infinitamente mejor". Para él, no hay lugar a discusión: "Es una realidad, no es opinable", según ha recalcado.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

De Guindos ha asegurado durante un desayuno informativo organizado por Voz Pópuli que la independencia de Cataluña es "irreal" e "inviable" y ha señalado que la situación económica internacional pasa por un momento "dulce", por lo que es "infinitamente mejor" que Cataluña siga formando parte de España y la UE.

Además, ha recordado a los independentistas una de las consecuencias más directas que supondría la independencia de cualquier territorio europeo: "Quedará fuera de la Unión, con las consecuencias económicas y monetarias tan negativas que un proceso de este tipo conllevaría".

En este sentido, se ha referido al Bréxit señalando que "la negociación no va a ser sencilla", aunque ha mostrado la esperanza de que "se imponga el sentido común". Así, ha destacado el "momento relativamente dulce" por el que dice que está pasando la situación económica internacional, apoyándose en las tasas de crecimiento más positivas desde 2007, algo que ha agradecido a todos los Estados Miembros, incluso Grecia.

El titular de Economía ha mostrado una postura optimista, añadiendo que España está mejorando: "Hemos recuperado el nivel de renta de antes de la crisis antes de lo que esperábamos", ha destacado. Y ha concretado que, según él, una de las "claves" radica en una mejora de la productividad, la competitividad y unas "condiciones de financiación adecuadas".