Presidente Canarias: "Si se propicia no cumplir las normas, se sabe donde se empieza pero no donde se acaba"

20/09/2017 - 13:35

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado, respecto a los últimos acontecimientos en Cataluña y al abandono de diputados catalanes del Congreso de los Diputados, que "si se propicia que no se cumplan determinadas normas, se sabe donde se empieza pero no donde se acaba".

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 20 (EUROPA PRESS)

"El asunto está bastante feo y me preocupa porque, desde las responsabilidades públicas, aquellos que accedemos a un cargo juramos o prometemos la Constitución y tenemos que velar porque los ciudadanos cumplan las normas", dijo este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación.

En este sentido, Clavijo entendió que si al final los políticos propician que no se cumplan determinadas normas, "se sabe donde empieza pero no donde acaba". "Luego las cosas --añadió-- no pintan bien".

"SI HAY QUE CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN SE CAMBIA, PERO ENTRE TODOS"

"Espero que en esta locura a alguien o a todos se les encienda una bombilla y nos sentemos a dialogar. Dentro del marco la Constitución hay cauces legales para satisfacer las demandas, y si hay que cambiar la Constitución se cambia, pero la cambiamos entre todos", aseveró el presidente.

Además, insistió en que las peticiones de "incumples" las leyes no le parecen adecuadas, "aunque lo que ocurrió en el Congreso de los Diputados no fue nada alentador".

Cuestionado sobre si CC debería acudir a la Asamblea de parlamentarios y alcaldes organizada por Podemos para construir un bloque frente al PP y hacer una propuesta pactada entre diferentes grupos y hacérsela al Gobierno, Clavijo comentó que es algo que tendrá que valorar el partido, abogando por el "sentido común" frente a los "gestos de cara a la galería".