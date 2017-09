Presidenta Baleares dice que se "han pasado líneas rojas" con la detención en Cataluña y reclama diálogo

La presidenta del Gobierno balear, Francina Armengol, ha afirmado este miércoles que con la detención de cargos públicos en Cataluña "se ha pasado una línea roja" que, según ha opinado, "no es edificante para llegar a la solución del diálogo que es absolutamente necesaria para resolver este conflicto".

Con todo, Armengol ha señalado que tiene un "sentimiento de preocupación por lo que está ocurriendo en los últimos tiempo y en las últimas horas", porque, tal y como ha constatado, "queda de manifiesto que la incapacidad de los dos gobiernos para dialogar y llegar a una solución consensuada y pactada para el futuro de Cataluña ha sido un desastre para la sociedad y lo estamos pagando con una crispación social evidente en el pueblo catalán".

Con todo, ha afirmado que en el actual panorama "se está definiendo claramente que la vía del diálogo ha fracasado por parte de quienes debían llevarla a cabo, que es la forma de tirar adelante cualquier país y sociedad", ha dicho.

Ante ello, Armengol ha apelado "al sentido común, a la necesidad de hablar y de establecer puentes de diálogo" no sólo por parte de los dos gobiernos, sino también por parte de toda la sociedad, ha precisado.

"Evidentemente lo que ha sucedido esta mañana con la detención de servidores públicos en Cataluña atraviesa una línea roja que avanza l hacia una mayor ruptura social en Cataluña, que deberíamos haber evitado de todas las formas", ha lamentado al respecto.

Por eso, Armengol ha pedido, "desde un Gobierno, el balear, que entiende muy bien lo que está sucediendo en Cataluña", sentido común y responsabilidad y "volver a lo que no se debía haber perdido nunca, que es la capacidad de diálogo y de compartir una salida para Cataluña que debe ser pactada".

En este punto, la jefa del ejecutivo balear ha considerado que "se debe escuchar a la sociedad catalana", y ha insistido en que, ante "un conflicto que es político, no vale solo una solución policial, porque esa no es la salida". "La salida ante un conflicto político es la política", ha reiterado.

"Ante la incapacidad del Gobierno de España de plantear un proyecto político en Cataluña, lo que había que hacer en estos momentos es trabajar intensamente para hacer eso posible y evitar la crispación y la ruptura social que se está produciendo en Cataluña", ha apostillado.

REFERENDUM EN BALEARES

Preguntada acerca de la propuesta de MÉS per Mallorca de plantear un referéndum para 2030 en el que los ciudadanos de Mallorca puedan decidir sobre la construcción de un estado propio, Armengol ha aclarado que "no comparte" esta propuesta y que cree que "no es necesaria en absoluto".

"Yo lo que he visto es un planteamiento a muy largo plazo, de una idea que puede tener un partido político" ha apuntado la presidenta, quien ha señalado que ella "no hará una valoración" porque "ya la harán los ciudadanos cuando den apoyo o no a esta propuesta".

Por último, Armengol ha subrayado que "no va a cuestionar" cualquier decisión que tienen otros partidos políticos "de pedir opiniones a la gente o de hacer un planteamiento democrático a la sociedad".