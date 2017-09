ERC y PDeCAT volverán mañana al Pleno del Congreso para discutir las conclusiones de la comisión sobre Fernández Díaz

20/09/2017 - 17:32

Diputados de Esquerra Republicana (ERC) y del PDeCAT regresarán este jueves al Pleno del Congreso para participar en la discusión de las conclusiones derivadas de la comisión de investigación sobre el presunto uso partidista del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La Cámara Baja votará este jueves el dictamen, que la comisión aprobó en julio a pesar del 'no' del PP y la abstención de Ciudadanos, en el que se señaló al exministro, al ex director general de la Policía Ignacio Cosidó y al ex director adjunto operativo (DAO) de ese mismo Cuerpo Eugenio Pino como responsables políticos del uso político de ese departamento.

Tanto ERC como el PDeCAT se mostraron muy críticos con la gestión de Fernández Díaz en lo que denominaron 'Operación Cataluña' y, por tanto, según confirmaron a fuentes de ambos partidos, no perderán la oportunidad de acudir al Congreso este jueves para volver a denunciar el proceder del Ministerio del Interior contra los políticos independentistas catalanes.

NO DARÁN ESE GUSTO AL PP

Según apuntó el portavoz económico del PDeCAT, Ferran Bel, no darán al PP el gusto de no acudir a votar ese punto del orden del día. "Haríamos muy felices al PP si no nos presentamos", ha comentado a los periodistas en los pasillos del Congreso.

Tanto los diputados de ERC como los del PDeCAT decidieron este miércoles abandonar el Pleno de control del Congreso al término de las preguntas que dirigieron al Gobierno en protesta por las detenciones que están teniendo lugar en Barcelona para frenar el referéndum del día 1.

Y avisaron, en el caso del PDeCAT, que sopesarían su continuidad en la Cámara Baja, sin aclarar si se trataba de un abandono temporal o definitivo. En todo caso, horas más tarde confirmaban su asistencia a la comparecencia en el Congreso del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para hablar sobre la intervención de las finanzas de la Generalitat.

HASTA EL 1 NO DECIDIRÁN SI SE VAN DEFINITIVAMENTE

Según ha recalcado Bel, diputado del PDeCAT y uno de los alcaldes pro referéndum, al margen de las explicaciones de Montoro y del debate sobre la comisión de Fernández Díaz, los independentistas catalanes no participarán esta semana en ninguna otra actividad parlamentaria más.

Preguntado sobre si abandonarán de manera definitiva el Palacio de la Carrera de San Jerónimo a partir de la próxima semana, Bel ha querido dejar claro que ésa es una decisión que el PDeCAT no adoptará hasta el 1 de octubre.