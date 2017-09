El PSOE: Quien incumple la ley se expone a que el Estado de derecho reaccione

Madrid, 20 sep (EFE).- El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha respaldado hoy las detenciones de cargos de la Generalitat porque son "conforme a derecho" y porque quien incumple y vulnera la ley se expone a las consecuencias y a que el Estado "reaccione".

"Los protagonistas en Cataluña son adultos y saben las consecuencias de los actos que cometen", ha proclamado Ábalos, que ha señalado que algunos pensaban en Cataluña que la "desobediencia civil" podía ser "low cost".

En una rueda de prensa en la sede de Ferraz para dar cuenta del encuentro de esta mañana entre el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Ábalos ha explicado que el líder socialista ha dado hoy su pleno apoyo al jefe del Ejecutivo en el cumplimiento de la ley en Cataluña.

No obstante, también le ha traslado su "inquietud" para que todas las medidas que se adopten para hacer frente al desafío independentista sean "proporcionales" y "no causen un daño mayor" del que se intenta evitar", algo en lo que, asegura, también está de acuerdo el propio Rajoy.

Sánchez ha garantizado al presidente del Gobierno que su partido seguirá apoyando al Ejecutivo para "preservar el Estado de derecho con todo lo que comporta", incluido el "sostenimiento del autogobierno catalán".

En la rueda de prensa, Ábalos ha pedido al Gobierno de la Generalitat y a su presidente, Carles Puigdemont, que desconvoque el referéndum del 1 de octubre que no tiene "posibilidades de llevar adelante" y está "provocando una fractura social tremenda" y abra una vía de diálogo.

Ha hecho hincapié en que el referéndum no tiene "garantías" ni "respaldo legal" ni "el mínimo que exige un hecho democrático como es el de votar".

"Pensamos que no hay ningún tipo de condiciones. No las había legales pero es que ahora no sabemos si las hay físicas. No sé cómo se le puede llamar a lo que intenten hacer", ha destacado.

Preguntado de forma reiterada si el PSOE respalda las detenciones, Ábalos ha reconocido que los arrestos de cargos públicos pueden generar "inquietud" y "alarma" aunque se deben a decisiones judiciales que, además, no ha ordenado el Gobierno.

"No es una medida del Gobierno, viene a instancia judicial y es una actuación conforme a derecho", ha insistido.

En el contexto de presión social que se vive en Cataluña enmarca Ábalos las críticas que han lanzado algunos sectores del PSC por esas detenciones.

También ha evitado desacreditar a la presidenta balear, la socialista Francina Armengol, que considera que hoy se ha traspasado una línea roja con esos arrestos de cargos públicos.

Ábalos ha apelado al "sentido común", a la "serenidad y a la calma" ante la evidente fractura de la sociedad catalana, en la que el PSOE quiere ser la "solución" y no parte del problema.

"Creemos que el pueblo catalán tiene derecho a sus demandas siempre dentro de los cauces democráticos", ha asegurado el secretario de Organización del PSOE, que ha reclamado un diálogo para que Cataluña "gane en autogobierno y financiación".

Asegura que no quiere buscar "culpables" del desafío soberanista en Cataluña, pero ha criticado tanto la vía unilateral de los independentistas como la inacción del PP.

"Tendemos la mano a todas las partes, es el momento para unir, no aprovechar las circunstancias para desunir o singularizar", ha alertado.