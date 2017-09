Cifuentes defiende su gestión en su segundo debate sobre el estado de región

Madrid, 21 sep (EFE).- El debate sobre el estado de la región llega a la Asamblea hoy y mañana en pleno ecuador de la legislatura, jornadas en las que Cristina Cifuentes defenderá su gestión y buscará alejarse de la de gobiernos anteriores, mientras que la oposición criticará sus medidas y lanzará nuevas propuestas.

A las doce y media de hoy, la presidenta regional tomará la palabra, sin límite de tiempo, para dar cuenta de su labor al frente del Gobierno y, como ella misma explicó ayer, propondrá "algunos proyectos importantes" para "seguir avanzando", mientras que de la oposición espera que se dedique a criticar a anteriores gobiernos.

"Voy a defender y a poner en valor la acción de mi Gobierno, y no voy a entrar en lo que hicieron o dejaron de hacer los anteriores. Mi obligación es gobernar, gestionar, solucionar problemas y trabajar para que tengamos mejores servicios, que se cree empleo y que crezca la economía, y no voy a entrar en cuestiones que no son de mi Gobierno", ha repetido.

Tras su intervención, la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, suspenderá el pleno hasta mañana, viernes, las 10.00 horas, cuando llegará el turno de las intervenciones de los portavoces de los grupos: Ignacio Aguado (Cs), Lorena Ruiz-Huerta (Podemos), Ángel Gabilondo (PSOE) y Enrique Ossorio (PP).

Cada uno de ellos tendrá un tiempo de 30 minutos, y Cifuentes podrá responderles de forma individual o global, sin límite de tiempo; tras el turno de palabra de la presidenta, los portavoces podrán replicar por un tiempo máximo de 15 minutos, y el debate lo cerrará Cifuentes.

Una vez concluidas las intervenciones, los grupos parlamentarios podrán presentar propuestas de resolución (un máximo de siete por grupo), que serán debatidas el viernes por la tarde y sometidas a votación.

Ignacio Aguado ya ha anunciado que en su intervención propondrá una "reforma exprés" del Estatuto de autonomía para suprimir los aforamientos y bajar el IRPF.

Podemos y PSOE no han anunciado qué propuestas plantearán durante el debate, aunque la portavoz de la formación morada, Lorena Ruiz-Huerta, ha criticado estos días el uso que hace habitualmente Cifuentes en los debates largos del teleprónter para dar apariencia de naturalidad, y se ha quejado de que eso genera desigualdad, a lo que la propia presidenta respondió recordando que es un medio que puede utilizar cualquier grupo parlamentario.