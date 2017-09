Rivera pide a Puigdemont que "pare esta locura" y dice que el diálogo podría producirse tras unas elecciones

21/09/2017 - 10:10

Denunciará las pintadas amenazantes en el negocio de su madre en Granollers y lamenta que unos "energúmenos" hagan sufrir a su familia

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido este jueves al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que "pare esta locura" del referéndum de autodeterminación previsto para el 1 de octubre porque mientras no lo haga no será un interlocutor válido para el Gobierno central. A su juicio, el diálogo podría producirse tras unas elecciones autonómicas.

"Le pido por enésima vez que pare esta locura; no podemos seguir con gente amenazada, con coacciones, con policías entrando en las instituciones (catalanas) porque se cometen delitos", ha declarado en una entrevista en la cadena SER, recogida por Europa Press.

Rivera ha expresado su preocupación porque considera que los dirigentes independentistas quieren "tirar a todos" los catalanes "por un precipicio" y "de momento" no parece que ninguno de ellos esté dispuesto a "parar el golpe" y hablar.

En su opinión, el único que puede propiciar un cambio es Puigdemont. "Si dice que desconvocan el referéndum y dejan de cometer presuntos delitos, hay espacio para la política y el diálogo", ha afirmado, añadiendo que por ahora el PDeCAT y ERC están fuera de la democracia y de la Constitución.

"Quienes están tirados al monte y cometiendo delitos no son interlocutores válidos", ha concluido el presidente de Ciudadanos, que ha pronosticado que el referéndum no se celebrará y se celebrarán elecciones autonómicas. "A lo mejor ahí podemos tener interlocutores nuevos" y el diálogo "puede venir después de unas urnas", ha apuntado.

HABLAR DE LO QUE SE HA HECHO MAL

Sobre esas eventuales conversaciones, ha indicado que su partido está de acuerdo en que se hable de las competencias del Estado y las de las comunidades autónomas, la financiación autonómica o una reforma de la Constitución.

En definitiva, "de lo que se ha hecho mal y hay que corregir", pero hacerlo en todo caso después del 1-O. Sin embargo, ha subrayado que Ciudadanos también querría hablar de la coordinación entre Administraciones Públicas o de cómo garantizar la igualdad de todos los españoles, porque "no es legítimo ir siempre detrás de los partidos independentistas".

En cualquier caso, Rivera ha defendido que lo que hay que hacer ahora es apoyar al Gobierno de España y al poder judicial para que hagan cumplir la ley en Cataluña y se garantice la "convivencia".

"No podemos hacer equidistancia en este momento", ha manifestado, si bien ha aclarado que Cs no comparte la actitud "inmovilista" del Ejecutivo de Mariano Rajoy y su visión de que "aquí no hay que hacer nada y España va muy bien".

Por último, Rivera ha afirmado que el negocio de su madre en Granollers (Barcelona) ha amanecido este jueves con pintadas dirigidas a él, unas "amenazas intolerables" que, según ha anunciado, van a denunciar.

"Uno está en política para intentar arreglar las cosas y no para fastidiarle las cosas a tu familia", ha manifestado, lamentando que sus padres tengan que sufrir por culpa de unos "energúmenos".