Méndez de Vigo dice que el Barça no es solo un club catalán y está "seguro" que su comunicado "no gustó a muchos"

21/09/2017 - 10:26

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha asegurado este jueves que el Barça no es solo un club de Cataluña y se ha mostrado convencido de que el comunicado que ha difundido tomando una "posición política" ha disgustado a "muchos" de sus seguidores.

Así se ha pronunciado en una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, después de que el FC Barcelona, al hilo de la operación judicial y policial desarrollada en Cataluña, expresara su compromiso con "la defensa del país, de la democracia, de la libertad de expresión y el derecho a decidir" en Cataluña y defendiera a las instituciones que trabajan para garantizar estos derechos.

Méndez de Vigo ha señalado que "los clubs de fútbol son clubs de fútbol". "Y en el Barça habrá gente que sea independentista y mucha gente que no lo sea. Y el Barça no es solamente un club de Cataluña sino que tiene también muchos seguidores, no solo en España sino en todo el mundo. Y estoy seguro que a muchos de ellos no les ha gustado que el club de fútbol, que la directiva, tomara una posición política en estos momentos", ha asegurado.

En este sentido, ha recalcado que la labor que tienen que hacer tanto los gobernantes como las personas que dirigen un club de fútbol es "velar por la convivencia" y por la "cohesión", y "no provocar tensiones". A su entender, cuando "uno se coloca" a favor de una parte y no presta atención a los demás, no está apostando por la convivencia.