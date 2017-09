ERC usa la tribuna del Congreso para animar a votar el próximo 1 de octubre y Ana Pastor le llama la atención

21/09/2017 - 11:40

Esquerra Republicana (ERC), por boca de su diputada Ester Capella, ha utilizado este jueves la tribuna del Congreso para animar a los catalanes a acudir a votar en el referéndum secesionista previsto para el próximo 1 de octubre, lo que ha llevado a la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, a pedirle que no hablara de asuntos ajenos al orden del día.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Durante el debate de totalidad de la reforma de la llamada 'Ley Mordaza', Capella ha aprovechado su turno de palabra para denunciar que este miércoles el Gobierno de Mariano Rajoy aplicase de facto el artículo 155 de la Constitución, "interviniendo la autonomía", y proclamase "el Estado de excepción" en Cataluña.

En todo caso, Capella ha advertido de que lo que está ocurriendo en su comunidad no supone ningún ataque a los independentistas, "sino a la democracia española y al pueblo de Cataluña, al que pretenden negar el derecho a voto, el derecho a decidir tanto de los que quieren votar sí como de los que quieren votar no".

Por ello, y frente a la que ha denominado "represión política", la independentista catalana no ha desaprovechado la oportunidad para instar a la ciudadanía a que el próximo 1 de octubre acuda a votar, con independencia del sentido de su voto.

Ante esta llamamiento a la participación, la presidenta del Congreso le ha llamado a la cuestión, es decir, le ha pedido que se atuviera al punto que se estaba debatiendo. Sin embargo, Capella, lejos de atender la solicitud de Pastor, ha proseguido con su discurso.

HACE CASO OMISO

La republicana catalana ha insistido en la necesidad de que el pueblo catalán "demuestre su sentido democrático votando el próximo 1-O y que no legitimen la represión política y los grandes déficits democráticos que impone el PP".

"Catalanes, ahora más que nunca, animo a votar para salvaguardar la democracia y las libertades públicas de todos", ha concluido Capella, en catalán, lengua que también ha utilizado al inicio de su intervención, sin ser reprendida por ello.

Dado que Capella no se ha extendido en su intervención, Pastor no ha vuelto a dirigirse a ella. Eso sí, al término de su discurso, la presidenta del Congreso ha querido recordar a sus señorías su obligación de cumplir con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, por el que los diputados deben referirse en sus alocuciones al punto del orden del día que se esté debatiendo en el Pleno o en las comisiones parlamentarias y no a otras cuestiones.