Miquel Barceló puntualiza que "los catalanes no quieren independizarse, quieren votar"

21/09/2017 - 13:38

El artista mallorquín Miquel Barceló, quien este viernes será investido Doctor Honoris causa por la Universidad de Salamanca (USAL), ha puntualizado, sobre la situación que se está viviendo en Cataluña, que "los catalanes no quieren independizarse, quieren votar".

SALAMANCA, 21 (EUROPA PRESS)

Durante una rueda de prensa previa al acto académico en la ciudad salmantina, Barceló no ha querido hacer valoraciones sobre este asunto político y judicial abierto."Si empezamos con eso, no acabamos", ha dicho. No obstante, sí que ha querido hacer esa puntualización tras la pregunta de los medios de comunicación.