Cs pide unión a los constitucionalistas porque el PSOE es "el PSC de los tripartitos"

21/09/2017 - 13:53

Acusa a Puigdemont y Junqueras de romper la convivencia y ve en sus manos reconducir la situación

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El secretario de Comunicación de Cs y diputado del Parlament, Fernando de Páramo, ha exigido este jueves a PP y PSOE actuar juntos para frenar el referéndum del 1 de octubre y ha acusado al partido de Pedro Sánchez de haberse convertido "en el PSC de los tripartitos" y de estar más preocupado por Podemos que por los españoles.

Ha pedido a populares y socialistas dejar de lado sus diferencias y programas y actuar con unidad después de que el PSOE no apoyara en el Congreso la propuesta de Cs que defendía la actuación del Gobierno central para impedir el referéndum.

"Parece que en el PSOE ha triunfado el PSC de los tripartitos, de Carod, que les ha llevado a sacar el peor resultado de su historia. Parece que están más preocupados por Podemos que por los españoles", ha sostenido.

Al preguntársele si sería positivo una reunión entre el líder de Cs, Albert Rivera, con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el socialista Pedro Sánchez, ha asegurado que podría ser una solución, pero ha añadido que no sabe hasta qué punto el PSOE querría participar en ella.

RECONSIDERAR LA MOCIÓN DE CENSURA

Según De Páramo, su partido está dispuesto a estudiar todas las vías, y por ello ha emplazado también a ambos partidos a reconsiderar su posición sobre la moción de censura que presentó la líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas.

"Los partidos constitucionalistas tenemos que estar juntos. ¿Si no lo hacemos ahora que hay un golpe a la democracia, qué debe pasar para que Xavier García Albiol y Miquel Iceta estén con nosotros?", se ha preguntado.

Para el parlamentario de Cs, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, se han cargado la autonomía y la convivencia de los catalanes, pero añade que está en sus manos acabar con esta situación: "Si vuelven al lado de la democracia y la legalidad, la policía, los jueces y los funcionarios dejarán de hacer su trabajo. Si siguen instalados fuera de la ley y la democracia, cumplirán con sus obligaciones".

Al preguntársele si hay el riesgo de que la actual situación derive en violencia, ha asegurado que no lo sabe, pero que es responsabilidad de Puigdemont y Junqueras que los ciudadanos no vean "imágenes desagradables como que se señale a personas que no piensan igual o como se intimida a la policía".

Así, en una rueda de prensa en la Acn, ha lamentado las pintadas "intimidatorias por no pensar igual" que unos desconocidos han hecho esta madrugada en el negocio de la madre de Rivera en Granollers (Barcelona), lo que considera que evidencia el nivel de ruptura de la convivencia al que se ha llegado en Cataluña.

Para De Páramo, el escenario final que quieren el presidente de la Generalitat y su número dos es la declaración de independencia y no el referéndum, por lo que ha asegurado que les preocupa más lo que pueda pasar tras el 1 de octubre.