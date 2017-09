S.Santamaría insta a Puigdemont a no escudarse en la calle y reflexionar

Madrid, 21 sep (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha instado hoy al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a hacer "una reflexión muy profunda y muy sincera", no obcecarse en su error y no escudarse en sus seguidores que pueda sacar a la calle.

Sáenz de Santamaría, en declaraciones a los periodistas en un acto presidido por los Reyes con motivo del 15 aniversario del Grupo Vocento, ha recalcado que "es momento para la reflexión, no para obcecarse", y ha lamentado que Puigdemont fuera ayer "un presidente obcecado en sostenella y no enmendalla".

Para la vicepresidenta, los gobernantes de la Generalitat tienen que reflexionar para ser sinceros consigo mismos y con sus seguidores.

"Les pido que no se escuden en los seguidores que puedan sacar a la calle, sino que respeten a la democracia, a los catalanes que no se merecen vivir los momentos de tensión que les están generando", ha añadido.

En esa línea, ha considerado que los dirigentes de la Generalitat "tienen la oportunidad de pensar en Cataluña, en que la gente merece vivir en paz y con tranquilidad, en que no van a ningún sitio" y no pueden, con su postura de "lanzarse al abismo", generar intranquilidad y zozobra.

Ha pedido igualmente a Puigdemont que no se encierre en sí mismo, que no escuche exclusivamente a los suyos y que no piense que los que le jalean en las calles es el pueblo de Cataluña.

"El pueblo de Cataluña es muy grande -ha precisado- y la democracia española es una democracia firme y serena".

Sáenz de Santamaría ha señalado que la democracia se defiende en las instituciones y que el Gobierno está defendiendo los derechos de todos los catalanes.

Ante el acoso a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la vicepresidenta ha lamentado que un día se amenace a estas personas y otro a los alcaldes, concejales, periodistas o policías locales.

Ha advertido de que cuando se actúa de esa forma, se está transmitiendo un mensaje de coacción a la ciudadanía y Cataluña no se merece una situación de vulneración sistemática de los derechos de los ciudadanos.