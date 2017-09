Narbona (PSOE) justifica las medidas del Estado en Cataluña ante un "desafío a las instituciones democráticas"

21/09/2017 - 14:19

Asegura que los socialistas, a diferencia de Podemos, no creen en el derecho de autodeterminación de los pueblos de España

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha justificado las medidas con las que el Estado de Derecho está respondiendo al órdago independentista en Cataluña porque se trata de un "desafío a las instituciones democráticas", entre ellas el propio Parlament catalán.

En un desayuno organizado por el Foro Nueva Economía, ha explicado que estas medidas vienen "provocadas" por la aprobación en el Parlament de las llamadas leyes de desconexión con España y por la decisión de convocar un referéndum "ilegal".

Narbona ha reiterado la petición al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que "desconvoque el referéndum ya, cuanto antes mejor" para que se pueda abrir "un espacio de diálogo político de manera inmediata".

La presidenta del PSOE ha recordado que la consulta del 1 de octubre "se ha convocado de forma ilegal", vulnerando no sólo la Constitución española, sino también la propia legalidad catalana. "No tiene ningún soporte legal", ha advertido.

UNA CRISIS QUE NO SE HA SABIDO EVITAR

Tras subrayar que "la democracia se garantiza con el cumplimiento de las leyes", y de esta posición el PSOE no se va a mover, también ha exigido al jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, "que además de la ley se abra la vía de la política". Aunque ha lamentado que esta crisis no se haya "sabido evitar", ha considerado que éste no es el momento de los reproches.

Narbona ha avisado de que el mundo, inversores y gobiernos extranjeros, están mirando a Cataluña y a España expectantes ante la evolución de los acontecimientos. "Seamos capaces de estar a la altura de este reto", ha pedido.

En su opinión, el referéndum ha creado unas expectativas en parte de la población catalana que "tiene derecho" a que sus aspiraciones se resuelvan de manera "democrática". Pero Narbona ha dejado claro que los socialistas, a diferencia de Podemos, no creen "en el derecho de autodeterminación de los pueblos de España".

Un derecho que la ONU sólo admite que prevalece sobre el principio de integridad territorial de los Estados para casos muy concretos: colonias, pueblos ocupados militarmente o donde se hayan producido violaciones de los derechos humanos de manera masiva y sistemática, como en casos de genocidio. Circunstancias, ha advertido Narbona, que en ningún caso se dan en Cataluña.

La presidenta del PSOE ha recordado que las instituciones europeas han dejado meridianamente claro que una eventual Cataluña independiente "se quedaría fuera de la UE" y que no reconocerían una secesión unilateral contraria a la Constitución española.

"A los ciudadanos catalanes se les ha trasladado de forma irresponsable que la independencia no tendría consecuencias en su relación con la UE. Y eso no es así", ha advertido.