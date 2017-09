Cifuentes: Madrid defenderá la Constitución ante los intentos de subvertir la legalidad

Madrid, 21 sep (EFE).- Cristina Cifuentes ha puesto a Madrid como ejemplo de diálogo "y no de imposición", de respeto a la ley "y no de arbitrariedad", y ha asegurado que los madrileños respaldarán al Estado y a la Constitución "frente a cualquier desafío, maniobra e intento de subvertir la legalidad democrática".

Los últimos minutos de su discurso en el debate sobre el estado de la región las ha dedicado Cifuentes al contexto político en el que se desarrolla la acción de su Gobierno y al "horizonte inmediato" que se presenta en la Comunidad y en España.

Tras recalcar que saca adelante sus iniciativas sin mayoría absoluta y con un apoyo de la oposición "cambiante y limitado", ha señalado que aún así la legislatura "no solo está encarrilada, sino que está resultando muy productiva" porque su agenda es "incluyente" y está "alejada de los extremismos y de los guiños radicales".

"Afortunadamente, la sociedad madrileña es plural, no es monolítica en sus ideas, pero entiende que se consigue más desde el diálogo que mediante la confrontación. Por eso, a falta de un consenso político mayor, lo que sí existe en la Comunidad de Madrid es un consenso social e institucional", ha asegurado.

"Si no equivocamos el rumbo, si no nos distraemos en polémicas artificiales, si evitamos el peligroso error de los distintos populismos, si damos la espalda a los discursos del odio, si seguimos siendo sinónimo de estabilidad y no de incertidumbre -al contrario que algunos gobiernos municipales y autonómicos-, entonces esta generación de madrileños y la siguiente podrán conservar y elevar sus niveles de vida y de calidad democrática", ha añadido.

Cifuentes ha insistido en que Madrid es "un modelo de convivencia", donde se busca "la colaboración y no el conflicto, el diálogo y no la imposición, la ley y no la arbitrariedad", ha asegurado que los madrileños saben "muy bien" cuál es su nación.

"La única Nación que expresa nuestro sentimiento de pertenencia y nuestro afán de solidaridad: España. Y sabemos muy bien cuál es el Estado social, democrático y de Derecho que la articula mediante nuestra Constitución, la Constitución de todos. La Constitución que se aprobó en 1978, pero que se materializa día a día en nuestra convivencia", ha seguido.

Por eso, ha garantizado que los madrileños seguirán "respaldando" al Estado y a la Constitución "frente a cualquier desafío, cualquier maniobra y cualquier intento de subvertir la legalidad democrática, de la que nos hemos dotado los españoles".

"Yo me comprometo a seguir brindando durante el próximo año ese apoyo rotundo de la Comunidad de Madrid al Estado, a la Constitución, a las leyes, y al Gobierno de la Nación, que las cumple y las hace cumplir. Y seguiré expresando la lealtad a España que justifica y da sentido a cualquier Gobierno autonómico, y también a éste", ha prometido.