Presidente Canarias lamenta que "la Generalitat está forzando incumplir la ley"

22/09/2017 - 11:28

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este viernes que "la Generalitat está forzando incumplir la ley", algo que no comparte su Ejecutivo, si bien no ha ocultado que la situación actual no ha surgido por "generación espontánea".

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 (EUROPA PRESS)

"Ahora hay que actuar y proteger la Constitución y el ordenamiento jurídico", ha señalado en una entrevista concedida a la 'Cadena Ser' y recogida por Europa Press, en la que ha precisado que "esto tiene un origen" cuando se denunció el 'Estatut' ante el Tribunal Constitucional (TC).

Clavijo ha comentado que no participaría en un referéndum "que no es legal" y que su partido (CC) no fomentaría que "nadie incumpla las leyes" porque "es un camino muy peligroso que puede llevar a la quiebra del Estado".

El presidente canario ha apuntado que el conflicto "tiene solución compleja" porque la sociedad catalana "está fracturada y cualquier chispa puede hacer saltar el barril de pólvora", al tiempo que ha rechazado que "no se trabaja en el interés general de Cataluña y España".