Cifuentes dice que "no cabe un mayor grado de corrupción" que el de Podemos

Madrid, 22 sep (EFE).- La presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha dicho hoy que "no cabe un mayor grado de corrupción" que el de Podemos tras criticar a la portavoz y a algunos diputados de este grupo por haber acudido a una manifestación para defender "a los que estaban intentando dar un golpe de estado en Cataluña".

En su réplica a los portavoces de los grupos parlamentarios en la segunda jornada del debate de estado de la región, Cifuentes ha criticado el comportamiento "absolutamente inexplicable" de estos parlamentarios de Podemos con su presencia el pasado miércoles en la Puerta del Sol en una protesta de "radicales".

"Estaban defendiendo a los que estaban intentando dar un golpe de Estado en Cataluña", ha dicho.

En la manifestación, centenares de personas, apoyadas por diputados de Unidos Podemos, PDeCAT, PNV y ERC, así como por concejales de Ahora Madrid, protestaron contra las actuaciones del Gobierno nacional y las detenciones en Cataluña por los preparativos del referéndum independentista del 1 de octubre.

Cifuentes ha criticado a la portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta, por asistir a esta protesta y sumarse así "a las tesis totalitarias de los que dicen que los detenidos esos días eran detenidos políticos".

"¿Cree que en España hay presos políticos? Presos políticos hay en Venezuela, y más de 600, ese régimen que usted no condena, pero en España no", ha asegurado.

Para Cifuentes, no hay "mayor corrupción" que la de "aquellos que de forma absolutamente consciente deciden despreciar las leyes que están obligados a cumplir".

"Qué mayor corrupción que la de un grupo de responsables políticos organizando manifestaciones de apoyo a la vulneración de la legalidad (...) es evidente que no cabe un mayor grado de corrupción que el suyo, el de Podemos", ha añadido.

Cifuentes ha optado por responder a los portavoces parlamentarios de forma conjunta en lugar de hacerlo individualmente, como en su primer debate sobre el estado de la región, hace un año, pero ha afirmado que no es una "falta de respeto".

Según ha explicado, lo ha hecho de esta manera porque considera que los grupos de PSOE-M, Podemos y Ciudadanos son "un tripartito de oposición que la gran mayoría de las veces funciona como un bloque y a menudo no como un bloque sino como un elemento de bloqueo".

"Les respondo conjuntamente porque actúan casi todo el año conjuntamente", ha señalado.

La presidenta regional ha criticado a la oposición por "empeñarse en hablar del pasado" y les ha pedido que hagan "un esfuerzo por venir al presente".

"Soy responsable de la acción de mi Gobierno, no soy responsable de gobiernos anteriores en los que no he participado", ha insistido.

Además, les ha afeado que "no hay Pleno donde no hablen de corrupción", a pesar de que ha admitido que ha habido personas en el PP, "más de las que debería", que "han deshonrado al partido".

"Afortunadamente se ha actuado contra ellos no solamente desde la política sino también desde la justicia, y hoy esas personas están pagando sus delitos", ha apuntado, al tiempo que ha subrayado que su Gobierno está "libre de corrupción".

La presidenta regional ha defendido su "trayectoria de servicio público intachable" y ha dicho que vive "en el mundo real", ya que pisa la moqueta "mas bien poco".