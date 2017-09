Rivera ve "crisis de Estado" y pide a "suicida" Puigdemont que frene su "locura"

Barcelona, 22 sep (EFE).- El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha calificado la situación en Cataluña de "la mayor crisis de Estado" desde el intento de golpe de estado de Tejero en el 23-F, y ha exigido al "conductor suicida" Carles Puigdemont que "frene su locura", "pida perdón" y convoque de inmediato elecciones catalanas.

El presidente de la formación naranja se ha reunido hoy en la sede del partido en Barcelona con la líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, y la dirección de su grupo parlamentario, así como con la presidenta del grupo municipal en Barcelona, Carina Mejías.

En rueda de prensa, Rivera ha hecho un "llamamiento, el enésimo, quizás el último al president Puigdemont, la única persona en España que puede parar esta locura, que puede evitar el enfrentamiento, que puede poner fin a los delitos que se están produciendo".

"Si se considera demócrata, que pare esta locura. Le pido al conductor suicida que pare el coche, frene y baje, porque Cataluña no nos merecemos enfrentamientos y romper la paz social. Con el 1-O desarticulado, lo único que le pido es que reconozca el fracaso, pida perdón por la que ha liado y convoque elecciones", ha dicho.

Para Rivera, la situación en Cataluña es ya "una crisis de Estado, la más importante desde el golpe de Tejero a la democracia" en el 23-F de 1981. "Es la segunda crisis más importante de la democracia, hasta los independentistas lo reconocen".

Pero ha negado que se trate de una "crisis territorial de España", sino que lo ha atribuido solo a "una crisis de un señor que se declara en rebeldía y no respeta las leyes".

A su juicio, si el presidente de la Generalitat "sale esta tarde y desconvoca el 1-O, evitaremos muchos problemas futuros. Si sigue adelante, puede haber problemas de orden público", ha advertido, denunciando los "disturbios" ya acontecidos como los coches de Guardia Civil "destrozados" o "coacciones a policías y jueces".

Por ello, ha celebrado que el ministro del Interior haya comunicado por carta al conseller de este departamento de la Generalitat que el Gobierno ha decidido desplazar a Cataluña unidades de Policía Nacional y Guardia Civil para apoyar a los Mossos d'Esquadra en el mantenimiento del orden público.

"Ojalá no sea necesario (mantener el orden). Pero toda seguridad, si se sigue adelante, será necesario y no pondremos ninguna pega. Los policías no nos preocupan", ha dicho, como también ha confiado en que "se podrá contar" con los Mossos. "Espero que (el mayor Josep Lluís) Trapero y el conseller hagan su trabajo", ha apuntado.

Rivera ha considerado como una posibilidad real que el Govern pueda declarar unilateralmente la independencia el "3 o el 5 de octubre", porque "el referéndum es una excusa".

"Es posible que se acabe con una declaración unilateral que se debe evitar. ¿Qué mecanismos tiene el Estado? Muchos. Si alguien quiere seguir cometiendo delitos, el estado tiene que funcionar y se le aplicará ley -ha afirmado-. Confío que no se llegue hasta aquí, pero si Puigdemont no para y sigue y sigue y quiere declarar la independencia, el responsable será él y pagará por los delitos".

Y aunque ha admitido que las elecciones "no son la solución", sí que ha considerado que pueden ser "parte" de ella, ya que ha defendido que se debe dialogar con la Generalitat, pero "no con los que dan el golpe, que han perdido la autoridad, sino con el presidente o presidenta que salga después de las elecciones".

Según Rivera, el actual Govern "vive en una película, una ficción, como el Sexto Sentido", ya que creen que el proceso soberanista "está vivo, pero ha muerto en realidad", por lo que cualquier plan de contingencia anunciado provocará solo "frustración a mucha gente que creen que habrá urnas el 1-O".

Y ha denunciado que el independentismo "haya traspasado todas las líneas rojas": "Si hay una cosa sagrada son los menores de edad. Que se organicen excursiones y se aliente en hora lectiva a ir a protestar ante la comisaría o el ayuntamiento, no me parece bien, como padre y catalán. No respetaron a las víctimas del terrorismo y ahora tampoco a los niños".