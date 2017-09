Los alcaldes de Bellpuig y Tàrrega se niegan a declarar apoyados por centenares de personas

22/09/2017 - 16:49

Los alcaldes de Bellpuig y Tàrrega, Salvador Bonjoch y Rosa Maria Perelló, respectivamente, se han negado este viernes a declarar ante el juez de Cervera (Lleida) sobre el referéndum del 1 de octubre, y han recibido el apoyo de centenares de ciudadanos, alcaldes de la comarca, concejales y el presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé.

LLEIDA, 22 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios, Bonjoch (PDeCAT) ha explicado que se ha acogido a su derecho de no declarar: "Considero que el único delito que he podido cometer igual que mis compañeros es dar apoyo a nuestro Govern y al Parlament".

El alcalde de Bellpuig y también presidente del Consell Comarcal de l'Urgell ha deplorado los momentos difíciles que atraviesa Cataluña, que ha dicho que vive en una situación de "dictadura encubierta".

En su opinión, el Gobierno central no ha tenido en cuenta la fuerza de la gente, que ha llegado un punto que no tiene miedo de nada: "No tenemos miedo, queremos votar. La democracia es poder votar, es lo único que quiere el pueblo de Cataluña".

APOYO TRANSVERSAL

Según Bonjoch, que ha constatado el apoyo recibido por parte de diferentes partidos como ERC y la CUP, "cuando atacan a un alcalde, atacan a toda la población en general".

Desde Bellpuig se ha desplazado un autocar y decenas de coches particulares, y los presentes han cantado proclamas de 'Votarem' y 'No esteu sols', además de entonar las canciones de 'Els segadors' y 'L'estaca'.