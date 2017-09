Aguado insiste en pedir una rebaja de impuestos sin esperar a las elecciones

Enlaces relacionados Aguado insiste en pedir una rebaja de impuestos sin esperar a las elecciones (22/09)

Madrid, 22 sep (EFE).- El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha insistido hoy en pedir una rebaja de impuestos a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, sin esperar a la convocatoria de elecciones y le ha dicho que "de nada sirve llevarlo en el programa electoral".

En su intervención en la segunda jornada del debate sobre el estado de la región, tras del discurso pronunciado ayer por Cifuentes, Aguado ha propuesto a la presidenta regional acometer ya una bajada de impuestos.

"¿Por qué se empeña en no bajar impuestos en la Comunidad de Madrid? Dice que no es el momento adecuado, ¿por qué no es el momento adecuado? porque no estamos en elecciones", ha dicho.

El portavoz de Ciudadanos ha comentado que los impuestos se bajan cuando hay una "coyuntura económica favorable" y cuando "hay voluntad política", como asegura que es su caso.

Respecto a la situación económica, ha reconocido que "las cosas van bien", ya que ha habido casi "15 trimestres consecutivos de crecimiento", pero considera que "de nada les vale a los madrileños en casa que crezcamos al 3 % si luego no lo notan en su bolsillo".

"Por eso le propongo que bajemos impuestos y que los bajemos ahora. Que bajemos los impuestos ahora,de nada sirve llevarlo en el programa electoral", ha insistido.

Al respecto, ha señalado que el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "traicionando su palabra y su programa electoral" anunció "más recortes, subió e IVA del 18 % al 21 % y redujo las prestaciones por desempleo".

"No me hable de que lo lleva en su programa electoral, la credibilidad de su programa electoral es cero (...) es papel mojado", ha añadido.

Además, le ha pedido a Cifuentes que "explique a los madrileños por qué no es el momento adecuado" de bajar impuestos cuando ha afirmado que su Gobierno gasta "más de cinco millones de euros en fotógrafos, jefa de prensa y asesores".

"Son maquinarias electorales que priorizan ganar elecciones a solucionar los problemas de los madrileños", ha apuntado.

Aguado le ha dicho que Cifuentes que no le va a pedir que "deje de ser conservadora" ni que "renuncie a sus ideales", pero sí que mientras que sea presidenta "anteponga siempre los intereses de los madrileños por encima del suyo y el de su partido".

"No confundan lealtad con complicidad, nunca seremos cómplices de su pasado, nunca seremos cómplices de sus recortes y por supuesto nunca seremos cómplices de la corrupción que se ha generado en su partido", ha advertido.

Una "lealtad" que el portavoz de Ciudadanos (que firmó un acuerdo de investidura con Cifuentes) ha afirmado que mantendrá hasta las elecciones de 2019 para "seguir dotando de estabilidad a esta región y seguir contribuyendo al crecimiento económico".

Sobre el discurso pronunciado ayer por Cifuentes, Aguado ha opinado que fue "exagerado, plagado de medias verdades y con alguna que otra mentira".

En un tono muy crítico, ha reprochado a Cifuentes que sólo haya cumplido dos de los diez puntos del acuerdo de investidura relacionados con la regeneración democrática, un asunto en el que cree que el Gobierno regional no va a poder progresar.

"Han creado una enorme charca en torno a la política, de redes clientelares, de amiguetes, de favores pendientes de hacer y recibir. Han generado una enorme charca de la que no pueden salir, no se puede regenerar una charca desde dentro, por eso son incapaces de liderar una regeneración democrática", ha sostenido.

En materia sanitaria y educativa ha afeado la falta de "planificación" ya que por ejemplo en el primer caso ha comentado que Cifuentes "se ha dedicado durante dos años a anunciar planes inconexos que están sin cumplir", como el libro blanco de la sanidad.

Por otro lado, ha calificado la política de asuntos sociales del Gobierno regional de "obsoleta" y "asistencialista" y ha ironizado con la idea de que Madrid vaya a ser el nuevo Silicon Valley.

"Pero dónde está? mándeme las coordenadas", le ha pedido a Cifuentes.