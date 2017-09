1-O.- Cospedal pide a la Generalitat que "deje en paz" a las instituciones y pare de "acosar" a los catalanes

22/09/2017 - 17:58

La secretaria general del PP, Maria Dolores Cospedal, ha pedido a la Generalitat que "deje en paz" a las instituciones y pare de "acosar" a los catalanes ya que "es propio de tiranías y no de democracias colocarse por encima de la ley".

PALMA DE MALLORCA, 22 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Cospedal este viernes durante la Reunión de Presidentes Provinciales que se está celebrando en Palma y ha recalcado que "pase lo que pase, no va a haber un referéndum ilegal de autodeterminación el 1 de octubre en Cataluña" y que el Estado de Derecho tiene "los instrumentos para impedirlo".

Además, la secretaria general ha destacado la "unidad" que caracteriza al PP, siendo así un partido que "no tiene fisuras" y ha recordado al resto de partidos que defienden el orden constitucional que tienen que "estar unidos" para defender el país y la democracia "frente a los ataques de los que quieren acabar con ella".

"No se puede atacar el Estado de Derecho sin saber que eso tiene consecuencias. No se puede desafiar al Estado de Derecho y pensar que no va a ocurrir nada. El Estado de Derecho tiene la obligación de actuar y de defendernos a todos los españoles", ha manifestado Cospedal.

La 'popular' ha dejado claro que votar "no es sinónimo de democracia", y que en Cataluña están "engañando a la gente". Además ha criticado a aquellos dirigentes de Podemos que "salen a la calle a protestar porque se esté aplicando la ley".

Así, ha aclarado que el PP siempre ha mantenido la posición de diálogo "desde la legalidad". "Nosotros podemos dialogar con cualquiera, siempre que esa persona esté dentro del margen de la ley y en el ámbito y amparo del orden constitucional. Fuera de ella no hay diálogo", ha defendido la secretaria general.

A FAVOR DEL TURISMO

Sobre el sector turístico, Cospedal se ha mostrado "profundamente orgullosa" de que las Islas sean uno de los destinos turísticos "más importantes del mundo", por lo que a pesar de que haya "hombres y mujeres que hayan fomentado el odio al turismo", el partido apoya el sector.

"El PP no es equidistante. Estamos claramente a favor del turismo porque da la posibilidad de crear empleo, riqueza y prosperidad", ha dicho.

En cuanto al actual Govern, la secretaria ha criticado que el Ejecutivo balear "ve pasar con pena y sin gloria" todas las oportunidades que aparecen en Baleares y ha destacado que "lo único que no dejan perder es la alianza de izquierdas y radicales con un único objetivo, el de echar el PP de las instituciones".

"Nunca han ganado unas elecciones, pero siempre están dispuestos a hacer tripartitos, 'cuatripartitos' y 'pentapartitos' con tal de echar el PP de las instituciones", ha comentado.

COMPANY, PRÓXIMO PRESIDENTE DE BALEARES

En esta línea, ha asegurado que el próximo presiente de Baleares será Biel Company, al que ha alabado por su "valentía" y por ser "cercano" y saber "escuchar los problemas" de los ciudadanos de las Islas.

Por último, Cospedal se ha dirigido a Company diciéndole que tiene "una enorme responsabilidad" y le ha mostrado su apoyo para que pueda llegar a gobernar en Baleares con un Govern "eficaz" y que sepa demostrar "que las Islas tienen un gran potencial".