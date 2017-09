García Molina defiende reunirse con Junqueras pese a desmarcarse la Junta de Castilla-La Mancha

22/09/2017 - 19:32

Defiende el Gobierno PSOE-Podemos: "No tenemos que estar de acuerdo en todo"

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha y líder de Podemos en la comunidad, José García Molina, ha defendido este viernes su reunión con el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, pese a que el Gobierno que preside el socialista Emiliano García-Page se haya desmarcado del encuentro.

"Me parece bien. Somos dos partidos distintos que compartimos acción de gobierno, y no tenemos por qué estar de acuerdo en todo", ha subrayado en declaraciones a los medios, y ha aclarado que, pese a que entiende que su visita haya generado revuelo, acude a la reunión a título personal y no como representante del Gobierno.

Después de que el PP de Castilla-La Mancha haya pedido a Page su cese, García Molina ha defendido la importancia del diálogo, incluso desde la diferencia, y que nadie debería tener nada en contra de hablar.

Ha destacado que dialogar es también política, y que el PP debería practicarlo teniendo en cuenta que su "deriva está poniendo en riesgo los principios y procedimientos más esenciales de la democracia cuando detiene a altos cargos y registra medios de comunicación".

"Ya nos tiene acostumbrados el PP a judicializar todo lo que no puede controlar", ha lamentado el líder de Podemos en Castilla-La Mancha, que está a favor del derecho a decidir para que los ciudadanos expresen lo que es más importante para su día a día en cualquier parte del país.

"NO SOY INDEPENDENTISTA"

Pese a haber nacido y tener familia en Cataluña, ha dicho a Junqueras que no es independentista ni desea que haya un Estado catalán, y que le gustaría que se encontraran fórmulas negociadas, consensuadas y democráticas que permitieran ampliar el derecho a decidir de las personas, pero que también permitiera seguir juntos.

Según Junqueras, desde las diferencias legítimas que ambos tienen en el campo institucional y en lo relativo a la mejor solución política que hay para las relaciones entre Cataluña y el resto de España, ha apuntado que comparten "el compromiso con la democracia y la defensa de los derechos civiles".

También ha querido destacar el amor que los catalanes tienen hacia los ciudadanos del resto de España, hacia su lengua y cultura, pero ha añadido que las relaciones entre ambas partes serán mejores "cuando sean entre iguales".