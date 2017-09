Y el debate se hizo monólogo...con sorpresa final

Madrid, 22 sep (EFE).- La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, ha decidido responder a los grupos parlamentarios de forma conjunta en dos réplicas de más de cuatro horas de duración, convirtiendo la segunda jornada del debate del estado de la región en una sucesión de monólogos con sorpresa final.

Y es que poco antes de las seis de la tarde, cuando apenas faltaban unos minutos para que Cifuentes finalizara su última intervención, la presidenta regional ha informado de que hará una remodelación en su Gobierno.

Este cambio consiste en la creación de una Consejería de Cultura y Turismo y en el "refuerzo" de los departamentos de Sanidad y Educación.

El anuncio ha pillado por sorpresa en una jornada llena de momentos descafeinados que arrancaba a las 10.10 horas con el turno de los portavoces parlamentarios, de 30 minutos de duración cada uno.

La presidenta regional ha optado por responderles de forma conjunta porque, según ha explicado, los grupos de PSOE-M, Podemos y Ciudadanos son "un tripartito de oposición que la gran mayoría de las veces funciona como un bloque y a menudo no como un bloque sino como un elemento de bloqueo".

En su primera réplica, de cerca de tres horas y media de duración, ha dado la sensación de que Cifuentes estaba a punto de finalizar su intervención en varias ocasiones, hasta que una frase ha dejado claro que iba para largo.

"Antes de pasar al siguiente tema (...) Sí, hay más temas", ha dicho dirigiéndose a los diputados del hemiciclo tras hacer una pequeña pausa para beber agua.

La propia Cifuentes ha señalado los apuntes que tenía en el atril y ha hecho un gesto con las manos para dar a entender que todavía le quedaban bastantes hojas por delante.

Desesperados, algunos diputados de Podemos han llegado a hacer aspavientos para quejarse de la extensión de la intervención de Cifuentes a la que, por su condición de presidenta, el reglamento de la Asamblea concede tiempo ilimitado en este debate.

Aunque muchos parlamentarios han hecho alguna salida puntual para ir al baño o tomar algo en la cafetería, otros tantos han optado por picotear algo desde su escaño para matar el hambre.

A continuación, los portavoces parlamentarios han tenido otro turno de intervención, esta vez de quince minutos cada uno.

Un tiempo que los representantes de la oposición han vuelto a criticar la gestión del Gobierno de Cifuentes y que han aprovechado para quejarse por la extensión de la intervención de la presidenta.

"La primera media hora, que hemos oído todos con mucha emoción, ha sido el debate del estado de la presidenta, y el debate del estado de la presidenta nos parece un error", ha dicho con ironía el portavoz del PSOE-M, Ángel Gabilondo.

La portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, le ha dicho a Cifuentes que tienen "muchas cosas que contar" pero ha lamentado que no cuentan como ella con "tiempo ilimitado", crítica compartida por el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado.

"Me gustaría hablar de otros temas porque no he tenido tres horas como tú, como usted perdón, para hablar", ha comentado.

A lo largo de la sesión ha habido diversas referencias a Cataluña, como la de Gabilondo, que ha recibido los aplausos de todos los grupos, a excepción de Podemos, al pedir "con todo nuestro afecto" al pueblo catalán que desconvoque el referéndum ilegal.

Si ayer fue Cifuentes la que apareció vestida de rojo y con un broche con los colores de la bandera de España, hoy tanto ella como el resto de diputados de su grupo han hecho con su atuendo un guiño a la unidad del país.

Para ello, han lucido lazos en la solapa con la bandera de España "en apoyo a la nación, la Constitución y el Estado de Derecho", como ha explicado el PP de la Comunidad de Madrid a través de su cuenta en Twitter.

La segunda jornada del debate ha estado marcada por varias anécdotas, como la llegada en bicicleta de varios diputados de Podemos para celebrar el Día sin coches y los problemas con el micrófono del atril de la tribuna de oradores nada más comenzar, en el turno de Aguado.

Al no poder escucharlo, la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, ha invitado al portavoz de Ciudadanos a probar el micrófono sin éxito, lo que ha obligado a un técnico a acceder al hemiciclo para poner otro micrófono. Isidro Alcalá