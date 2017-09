Cifuentes anuncia cambios en su Gobierno a mitad de legislatura

Madrid, 22 sep (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado hoy al término del debate sobre el estado de la región una serie de cambios en la estructura del Gobierno regional, que incluirán la creación de una Consejería de Cultura y Turismo así como el "refuerzo" de Sanidad y Educación.

En los cinco últimos minutos de su intervención al cierre de la segunda jornada del debate, prolongado durante cerca de ocho horas, Cifuentes ha adelantado que el Gobierno se verá "reforzado" gracias a unos cambios sobre los que prevé dar más detalles en los próximos días.

Tan sólo ha avanzado que se van a potenciar las políticas en tres áreas para desarrollarlas "al máximo" en esta segunda parte de la legislatura, con la finalidad de "impulsar toda la acción del Gobierno con nuevas medidas".

El objetivo del "refuerzo" de la Consejería de Sanidad será intensificar las medidas orientadas a "la humanización de la atención de los pacientes" y aquellos aspectos relacionados con el servicio y la satisfacción de los usuarios".

También se reforzará la Consejería de Educación "por su especial importancia" para la formación de los madrileños, así como para el desarrollo económico, cívico y humano de la región, mejorando el sistema público de enseñanza e impulsando la investigación y la innovación.

Por último, ha destacado que, después de dos años de funcionamiento "muy exitoso" de la Oficina de Cultura y Turismo, ha llegado el momento de elevar las competencias en esta materia al rango de Consejería.

Al comienzo de la sesión, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha insistido en pedir una rebaja de impuestos a la presidenta regional sin esperar a la convocatoria de elecciones.

"¿Por qué se empeña en no bajar impuestos en la Comunidad de Madrid? Dice que no es el momento adecuado, ¿por qué no es el momento adecuado? porque no estamos en elecciones", ha dicho.

Cifuentes le ha recriminado esta "petición sobrevenida" de bajar el IRPF y querer condicionar así su apoyo a los presupuestos de 2018 y ha reiterado que, aunque es una promesa electoral, no lo hará aún "porque sería una irresponsabilidad".

Por su parte, la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, ha dicho que el Gobierno de la Comunidad de Madrid es "fallido", con un "problema fundamental" que es su modelo de gestión "insostenible, basado en el endeudamiento".

Ruiz-Huerta ha acusado al Gobierno regional de haber vendido viviendas públicas de Leganés a un fondo buitre, algo que Cifuentes ha negado, al tiempo que ha instado al partido morado a "ponerse las pilas" con el objetivo de crear más empleo en Madrid capital como motor de los municipios del resto de la Comunidad.

La corrupción ha centrado el discurso del portavoz socialista, Ángel Gabilondo, quien ha acusado a Cifuentes de "extender un velo sobre el pasado" del PP, un pasado que "ya está siendo analizado" por la Guardia Civil y por la justicia, y sobre el que "se ha forjado el presente" de su partido.

Más contundente ha sido Gabilondo en su segunda intervención, en la que ha afeado a la presidenta que se refiera a los grupos de la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) como un "tripartito" que actúa en bloque, ya que, si realmente existiera, ha dicho que ella "no estaría en el Gobierno".

Y es que Cifuentes ha alegado la existencia de un "tripartito de la oposición" cuando ha explicado el motivo por el que ha decidido responder a los portavoces de los grupos de forma conjunta en lugar de hacerlo individualmente, como hizo el año pasado.

Esto ha convertido el debate en una sucesión de monólogos con varios bloques, donde los portavoces de los grupos han contado cada uno con 30 minutos en un primer turno y, a continuación, otros 15.

Por su parte, la presidenta regional, que tenía tiempo ilimitado, ha hecho una primera intervención de cerca de tres horas y media y una segunda de alrededor de una hora.

Al igual que ayer, Cataluña ha vuelto a colarse en el debate madrileño, esta vez con una alusión explícita de Gabilondo, que ha recibido hoy los aplausos de todos los grupos a excepción de Podemos al pedir "con todo nuestro afecto" al pueblo catalán que desconvoque el referéndum ilegal.