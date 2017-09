Abren los colegios electorales para los comicios generales en Nueva Zelanda

Sídney (Australia), 23 sep (EFE).- Los colegios electorales abrieron hoy en Nueva Zelanda para unos comicios generales en los que el gobernante Partido Nacional (centro derecha) es favorito en los últimos sondeos aunque necesitaría de alianzas para gobernar.

Unos 3,2 millones de ciudadanos inscritos en los registros electorales están llamados a votar en unos 2.400 centros, que abrirán entre las 09.00 y 19.00 hora local (21.00 GMT del viernes a 07.00 GMT del sábado), confirmó a Efe una fuente de la Comisión Electoral de Nueva Zelanda.

Aunque el partido gobernante liderado por Bill English gane los comicios es probable que deba disputarse la alianza del Partido New Zealand First con un bloque conformado por los laboristas de la carismática Jacinda Ardern y los Verdes, según el analista político de Radio New Zealand Colin James.

La media en las encuestas de los últimos días otorga al Partido Nacional, que gobierna desde 2008, el 45,1 % de los votos posibles y al Laborista (centro izquierda) el 37,2 %.

Asimismo, dos formaciones minoritarias pero claves en las alianzas son New Zealand First, con el 6,6 %, y el Partido Verde, con el 7,2 %, porcentajes que los colocan por encima del 5 % necesario para poder ocupar un escaño en el Parlamento, que elige al Gobierno.

Según este pronóstico, 55 de los 120 escaños en liza corresponderían al Partido Nacional, 46 al Laborista, 9 al Verde y 8 al New Zealand First.

Uno de los principales temas de preocupación de la campaña electoral es el acceso a la vivienda dado que los precios han aumentado más de un 30 % los últimos tres años, de lo que se culpa en gran parte a los inversores extranjeros, especialmente los chinos.

Otros de los temas álgidos son la inmigración a raíz de la llegada de más de 70.000 personas por año, la reducción de los impuestos a la renta y a las ganancias de capital, los costes de la atención médica, mejoras en el transporte público y la contaminación de los ríos.