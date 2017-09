Rusia se entromete en el independentismo catalán publicando información con sesgo anticonstitucional

23/09/2017 - 13:15

Rusia ha puesto en marcha a través del portal español de RT, medio propagandístico del Kremlin financiado por el propio Gobierno ruso, una campaña de difusión de noticias sobre el independentismo catalán con sesgos contrarios a la legalidad constitucional, según un análisis pormenorizado de web prorrusas y perfiles de redes sociales realizado por el diario 'El País' con herramientas de analítica digital.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Según explica dicho medio, el Kremlin está aprovechando la crisis catalana para ahondar en las fracturas europeas y consolidar su influencia internacional como ya hiciese en su día con campañas encubiertas a favor del Brexit, Marine Le Pen y la ultraderecha alemana.

El país presidido por Vladimir Putin se aprovecharía así de páginas webs que publican bulos, de activistas como Julian Assange y bots --perfiles automatizados que se encargan en redes sociales de convertir en tendencia una mentira--.

'El País' señala que desde el 28 de agosto, RT ha publicado en su portal español 42 noticias sobre Cataluña, con titulares incorrectos como "La UE respetará la independencia de Cataluña, pero tendrá que pasar un proceso de adhesión".

Por otro lado, también se valió el pasado 12 de septiembre de un tuit de Assange en el que este pronosticaba "el nacimiento de Cataluña como país o una guerra civil".

No obstante, el tuit con mayor influencia en el mundo sobre este asunto, según datos de la herramienta de medición NesWhip recogidos por el diario, fue otra publicación del activista del 15 de septiembre. "Pido a todo el mundo que apoye el derecho de Cataluña a la autodeterminación. A España no se le puede permitir que normalice actos represivos para impedir que se vote". El mensaje obtuvo más de 12.000 retuits y 16.000 'me gusta'.

El truco para que dicho mensaje se viralizara tan rápido está en los perfiles falsos. Según un análisis pormenorizado de una muestra de 5.000 seguidores de Assange en Twitter, facilitada a 'El País' por TwitterAudit, revela que un 59% de estos son perfiles falsos.

El medio señala también que otras webs como 'Russia News Now' son ejemplos que han comenzado a difundir noticias falsas para luego distribuirlas en redes sociales. "UE: Cataluña puede, Crimea no", publicó dicho portal el pasado jueves.