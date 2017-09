El Partido Nacional gana por mayoría simple las elecciones de Nueva Zelanda

Sídney (Australia), 23 sep (EFE).- El conservador Partido Nacional ganó hoy las elecciones en Nueva Zelanda, aunque con una mayoría insuficiente para formar Gobierno sin alianzas, según los resultados preliminares publicados por la Comisión Electoral.

Con el 99 por ciento del recuento de votos, el partido del primer ministro, Bill English, obtuvo el 46 por ciento de los votos, lo que se traduce en 58 de los 120 escaños del Parlamento, mientras que el Partido Laborista obtuvo el 35,8 por ciento (45 asientos).

Con este resultado, será el partido antiinmigración New Zeland First, que consiguió el 7,5 por ciento de los votos o 9 escaños, el que tenga la llave para la formación del Ejecutivo.

El Partido Verde, más cercano a los laboristas, recabó el 5,8 por ciento de los votos, con una proyección de 7 escaños, mientras el derechista ACT New Zealand (siglas de Asociación de Consumidores y Contribuyentes Tributarios) un 0,5 por ciento, o un escaño.

Estos resultados dan cuenta que "ni el Laborista ni el Nacional pueden formar gobiernos por si solos", admitió English ante sus correligionarios en Auckland, donde adelantó que negociará posibles alianzas.

La líder laborista, Jancinda Ardern, dijo a sus simpatizantes en la ciudad de Auckland que ya llamó a English para reconocer que obtuvo "la mayor cantidad de votos", aunque remarcó el resultado final será decidido por el complicado sistema proporcional de votos.

"Simplemente no puedo pronosticar ahora qué decisión adoptarán los otros líderes", comentó Ardern sin mencionar al líder de New Zealand First, Winston Peters.

Desde que las autoridades introdujeron en 1996 el sistema mixto de candidatos y listas cerradas, ningún partido ha alcanzado la mayoría absoluta en el Parlamento para formar Gobierno.