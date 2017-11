Montoro tilda a Podemos y En Comù de "outsiders" sin criterio para Cataluña

Madrid, 22 nov (EFE).- El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha acusado hoy a Podemos y a En Comù Podem de ser "outsiders" que no saben dónde están, de no participar en ninguno de los pactos parlamentarios, y de no tener ninguna visión ni apuesta por el estado de las autonomías ni criterio claro para Cataluña.

Montoro, a preguntas del portavoz de En Comù Podem, Xavier Domènech, sobre el modelo territorial en la sesión de control en el Congreso, ha respondido: "Ustedes no tienen ninguna apuesta por el estado de las autonomías, ustedes son el no, de qué hablo que no estoy de acuerdo".

El ministro ha reprochado, además, a Domènech su participación en manifestaciones independentistas en Cataluña y su falta de compromiso con las instituciones.

"¿O no ha estado usted en una manifestación independentista saltándosele las lágrimas?, ¿no ha estado usted ahí, conmocionado por defender esa independencia de Cataluña?", le ha preguntado Montoro a Doménech, a quien ha emplazado a que, como candidato a la Generalitat de Catalunya En Comú Podem, aclare "dónde está" su partido.

"En la oposición a ustedes y no vamos a ser colaboracionistas con el peor Gobierno de la historia de España", ha replicado el diputado del grupo confederal para apostillar después que su visión es "diametralmente opuesta" a la "España centralista" que defiende el PP, para quien, a su juicio, "la excepcionalidad es la norma".

Le ha recordado también al ministro que su partido "no ha tardado nada en desdecirse" del pacto alcanzado con el PSOE para reformar la Constitución, con lo que, en su opinión, el Gobierno ha demostrado que sus acuerdos con los socialistas "no valen exactamente nada".

Doménech, que le preguntaba a Montoro si "piensa el Gobierno utilizar la crisis catalana como excusa para promover un modelo territorial aún más centralista", ha aprovechado para criticar al Ejecutivo por "generar inestabilidad" y "buscar venganza" con la "suspensión del autogobierno" en Cataluña.

"No son solución de nada, forman parte del problema", le ha dicho Domènech a Montoro, a quien también ha reprochado haber "intervenido también las finanzas de la capital" mientras aplica otro criterio en las comunidades y ciudades donde gobierna el PP.

Por su parte, Montoro ha asegurado que el Ejecutivo se siente "cómodo" con el actual modelo territorial, que ha defendido durante décadas y desarrollado en su etapa de Gobierno trabajando para "mejorar el autogobierno" de muchas comunidades en el marco de la Constitución.

Asimismo, ha confirmado el compromiso del Gobierno con el desarrollo del Estado de las autonomías, conforme al modelo constitucional.

Frente a ello, ha insistido, no se sabe "dónde están" Podemos y 'los comunes', ya que consideran agotado el marco constitucional y confrontan un modelo de política territorial, pero no participan en la comisión Congreso que estudiará su modernización.

"Ustedes no participan de ninguno de los pactos que conforman los criterios en esta Cámara. Ustedes son unos outsiders, que unas veces están aquí y otras veces están allá", ha subrayado el ministro.