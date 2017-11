Montoro acusa a En Comú de apoyar la independencia de Cataluña y de ser unos "outsiders" en el Congreso

22/11/2017 - 10:56

Enlaces relacionados El PSOE emplaza a Ciudadanos a apoyar también en el Congreso la vía del diálogo para una solución en Cataluña (19/09)

Afirma que el Gobierno "se siente cómodo con el actual modelo territorial" de la Constitución y se compromete con su "desarrollo"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha acusado este miércoles al portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Xavier Domènech, y a su formación de defender la independencia de Cataluña y de ser unos "outsiders", por no tener "ninguna visión" para esta comunidad ni tampoco apuesta para el Estado de las Autonomía, y por situarse fuera de todos los pactos alcanzados en la Cámara Baja sobre estas cuestiones.

"¿No ha estado usted en una manifestación independentista en Cataluña, saltándosele las lágrimas conmocionado por defender esa independencia? Ustedes no tiene criterio", ha espetado el ministro en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, durante su rifirrafe con el portavoz de los 'comunes' y cabeza de lista de Cataluña en Comú-En Comú Podem para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

Domènech ha pedido a Montoro que aclare si el Gobierno tiene pensado utilizar la crisis catalana "como excusa para promover un modelo territorial centralista" y, a este respecto, el ministro ha afirmado que "el Gobierno se siente cómodo con el actual modelo territorial" que lleva desarrollando "durante décadas".

"Hemos trabajado para mejorar el autogobierno de muchas de las administraciones en el marco de la Constitución. Confirmamos nuestro compromiso con el desarrollo del Estado de las autonomías, que es el modelo de nuestra Constitución", ha enfatizado.

RECHAZAN LA CONSTITUCIÓN PERO NO ESTÁN PARA SU REFORMA

No obstante, a continuación, Montoro se ha centrado en criticar a los 'comunes' por ser una "formación que no se sabe dónde está". "Aquí están sentados, pero se enfrentan a una Constitución que consideran un modelo agotado, y cuando se crea una comisión sobre el modelo territorial, no participan", ha denunciado.

"No participan en ninguno de los pactos que conforman los criterios de esta Cámara. Son unos outsiders que una vez están aquí y otra vez están allá", ha denunciado, antes de pedir expresamente a Domènech que aclare qué es lo que defienden en Cataluña: si quieren que siga en España o creen que España puede ser concebida sin Cataluña.

En esta línea, Montoro ha acusado a la confluencia catalana, en la que se integra Podemos, de no tener "ninguna visión" para Cataluña ni "apuesta por el Estado de las Autonomías". "Son el 'no'. '¿De qué hablo, que no estoy de acuerdo?' En eso se resume su postura, por eso igual participó en una manifestación independentista en Cataluña", ha criticado. "Ustedes no tiene criterio", ha zanjado.

LOS 'COMUNES', CONTRA LA "ESPAÑA CENTRALISTA" DEL PP

Por su parte, Domènech se ha defendido de las acusaciones del ministro de Hacienda y ha asegurado que "es clarísimo" que su formación está "en la oposición" al Ejecutivo y que no son "colaboracionistas con el peor Gobierno de la historia de España".

"¿Dónde están ustedes? Han dicho que defienden el modelo territorial, pero han dicho también que está en su mente hacer una regresión del sistema autonómico", ha denunciado, para acusar al ministro de pretender hacer de la aplicación del artículo 155 "la norma", y no "una excepción2,

"Nosotros no sólo no compartimos su visión de Cataluña, sino que tenemos una visión completamente opuesta de su España centralista", ha proseguido Domènech, quien también ha acusado al Ejecutivo de "buscar castigar" y "venganza" en la crisis catalana, en lugar de "soluciones".