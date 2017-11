Santamaría dice que desde el respeto a la ley se llega a acuerdos entre administraciones y pone como ejemplo a Canarias

22/11/2017 - 11:08

Clavijo (CC) dice que cabe ser nacionalista "y distinto" y defender un proyecto de país y ser "leal"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que caben los acuerdos entre administraciones cuando se respetan las ideas de cada cual y la ley y ha puesto como ejemplo los pactos con el Ejecutivo de Canarias.

Santamaría ha presentado una conferencia del presidente canario, Fernando Clavijo, en el Foro Nueva Economía en Madrid, y ha defendido el "diálogo sincero" desde la lealtad institucional. "En estos tiempos en que la palabra diálogo está de moda pero en ocasiones está vacía, Canarias es buen ejemplo de cómo los gobiernos dialogan y buscan soluciones", ha añadido.

La vicepresidenta ha respaldado la reforma del régimen especial fiscal canario (REF) porque busca mejorar las condiciones de vida de los canarios, ha dicho, "y con ello la cohesión territorial de España". Y ha apostado también por que se encontrará el "máximo consenso" para aprobar igualmente la reforma del Estatuto de Autonomía del archipiélago, en tramitación en el Congreso.

Santamaría ha introducido la conferencia del presidente canario quien, a su vez, ha defendido también la posibilidad del acuerdo entre diferentes, un mensaje en presencia de varios diputados del PdeCAT que han acudido al desayuno informativo, encabezados por el portavoz en el Congreso, Carles Campuzano.

Clavijo ha asegurado que el nacionalismo "no es el problema" de la política ni en España ni en el conjunto de Europa porque en sí mismo "no es malo", sino que lo es la "mala política". Ha asegurado que el nacionalismo que ejerce Coalición Canaria es "responsable" y "constitucionalista, ajustado a la legalidad", lo que no lo hace menos reivindicativo que otros.

"Se puede ser nacionalista y distinto y sentirnos parte de un proyecto de país conjunto, contribuir a la estabilidad, a las reformas estructurales del país, ser leales y reivindicativos y pedir que se nos trate de manera distinta porque somos distintos", ha agregado.

El presidente canario ha dicho también que tras las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña se abre una oportunidad para buscar una reforma constitucional y soluciones políticas al problema territorial que a su juicio tiene España, sin abrir un proceso constituyente.

Esa solución, ha advertido sin embargo, no tendrá que ser bilateral entre Cataluña y el Gobierno sino entre todas las comunidades, "multilateral", para abordar "problemas estructurales" del país que se deben resolver para las próximas décadas. Como ejemplo, el sistema de pensiones.

APOYO AL 155

Fernando Clavijo ha explicado al respecto por qué su partido apoyó la aplicación del artículo 155 en Cataluña: no cabe estar por encima de la ley y era necesario poner "un punto de inflexión". "La espiral nos iba a llevar a situaciones más complicadas", ha subrayado.

"El problema no se ha solucionado. pero con un nuevo gobierno elegido por las urnas y entre todos, porque tiene que ser un debate multilateral, podemos tener una nueva oportunidad de hacer autocrítica, de aprender de los errores y buscar espacios de diálogo para resolver de manera política un problema político", ha dicho.