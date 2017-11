Hernando (PP) acusa a Junqueras de querer "echar marcha atrás" tras ver las consecuencias de su "desafío golpista"

22/11/2017 - 13:22

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha acusado este miércoles al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los exconsellers encarcelados de querer "echar marcha atrás" tras ver "las consecuencias" de su "desafío golpista".

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, después de que Junqueras haya pedido su puesta en libertad alegando que no hay riesgo de reiteración delictiva porque el Govern "no se ha reunido" desde que fue cesado tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. El dirigente 'popular' considera que los independentistas "creían que la Constitución era débil" y "no pensaban que el Estado de derecho español pudiese hacerle frente".

Hernando sostiene que "ahora" que los independentistas "han visto las consecuencias" de declarar unilateralmente la república catalana quieren "decirle a los españoles y a todos los que les siguen" que "era todo una broma". Y ha advertido de que, aunque quieran "echar marcha atrás", "las consecuencias de sus acciones están ahí".

"El descrédito de Barcelona y de Cataluña en toda Europa lo hemos visto estos días, cuando ha perdido la oportunidad de convertirse en la capital de la Agencia Europea del Medicamento o cuando más de 200 empresas catalanas han sido expulsadas de Cataluña por la inseguridad jurídica y política que ha creado esta gente", ha apuntado.

ACTUACIÓN "DEPLORABLE" DE JUNQUERAS

Así, ha calificado la actuación de Junqueras de "deplorable" y ha acusado al independentismo de ser "el veneno de Cataluña" y de "querer destruir España". Por ello, de cara a las elecciones catalanas del 21 de diciembre, ha instado a los ciudadanos catalanes a "dejar de lado" a "todos aquellos que están en estado de prófugos o de encarcelados" porque "pretenden presentarse a las elecciones para conducir a la frustración, la recesión económica y la destrucción de la confianza entre catalanes y también entre españoles".

"Lo que buscan es enfrentar a catalanes con catalanes y contra españoles inculcando el adoctrinamiento desde las escuelas", ha declarado, y ha añadido: "El PP va a presentar una propuesta por la convivencia, por la reconstrucción de las heridas que han provocado personas como Junqueras y para ello estamos abiertos a cualquier posibilidad de pacto con los partidos constitucionalistas".

"UNA CÁMARA DE INSULTOS"

En cuanto al polémico comportamiento del portavoz adjunto de ERC en el Congreso de los Diputado, Gabriel Rufián, ha señalado que el diputado independentista "lo único que busca es recoger algunos minutos de gloria" y ha dicho que "aspira a tener un reconocimiento por simplezas y extravagancias y a convertir la Cámara del Congreso en una Cámara de insultos".

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, llamase a Rufián a su despacho para reprocharle su último episodio con unas esposas y por los tres 'encontronazos' que han tenido en el hemiciclo en lo que va de legislatura.

Esto se debe a que el pasado miércoles, el independentista catalán acusó a la Policía de "moler a palos" a los catalanes, retó al ministro Juan Ignacio Zoido a que le mirara a la cara y sacó unas esposas en el hemiciclo, manifestando su deseo de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acabe detenido.