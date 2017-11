PSOE-A lamenta la "aportación improductiva" a Andalucía de PP-A, Podemos e IU con su "no por el no" a los Presupuestos

22/11/2017 - 15:15

El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha lamentado este miércoles que, "una vez más", tanto el PP-A, como los grupos parlamentarios de Podemos Andalucía e IULV-CA, hayan realizado una "aportación improductiva" a la comunidad autónoma con su oposición de "no por el no" a los Presupuestos de la Junta para 2018.

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado Jiménez en una rueda de prensa en el Parlamento a una semana del debate final de los Presupuestos que acogerá el Pleno de la Cámara andaluza, y en la que ha valorado como "magníficas" las cuentas con las que contará la comunidad autónoma el próximo año, que saldrán aprobadas gracias al acuerdo alcanzado entre el PSOE-A y Ciudadanos (Cs).

Jiménez ha argumentado que para los socialistas andaluces "era muy importante que Andalucía tuviera unas cuentas públicas y que respondieran a los elementos que creíamos más importantes para la comunidad el próximo año", y se ha logrado que la región cuente con "unas magníficas cuentas que van a ser un elemento esencial de cara a la traslación de la recuperación económica a las familias andaluzas".

Así, el representante socialista ha valorado la apuesta por el empleo y el "apoyo al tejido productivo" que a su juicio lleva a cabo la Junta, así como la propuesta de "bonificación" del impuesto de Sucesiones y Donaciones acordada con Cs, que "va a permitir hacer llegar una parte muy importante de la recuperación económica a las familias andaluzas", y que se suma, según ha añadido, a otras propuestas fiscales aprobadas en esta legislatura por el Gobierno andaluz en relación al mismo tributo y al IRPF.

De igual modo, ha defendido que para el PSOE-A resultaba "muy importante que los Presupuestos llevaran la recuperación al blindaje del Estado del bienestar en la comunidad autónoma", y por eso, según ha añadido, "todas las partidas" al respecto, como las de sanidad y educación, experimentan "un incremento muy importante", para "garantizar y consolidar" medidas como la bonificación del 99 por ciento de las matrículas universitarias para alumnos que vayan superando sus créditos, una medida que "va a empezar por Andalucía", según ha puesto de relieve.

Jiménez también ha valorado como "muy importante dar un paso en la definición y puesta en marcha de una renta mínima de inserción", hasta el punto de que "sólo la aprobación de esa renta mínima para la población más desfavorecida o con más dificultades de inserción merecía la pena la aprobación de los Presupuestos".

El portavoz del PSOE-A en el Parlamento ha apuntado que los grupos parlamentarios deberían "haber tenido una actitud más constructiva y dialogante" en relación al Presupuesto en el proceso "previo al debate de totalidad", pero "ni en el trámite de totalidad --donde no se plasmó ningún argumento en contra de los Presupuestos ni ninguna voluntad de diálogo-- ni en las enmiendas parciales ha habido alguna aportación que no sea intentar cuestionar sin ningún programa, sin ningún proyecto claro, sin una definición de conjunto, las cuentas de la comunidad autónoma", según ha opinado Jiménez.

El socialista ha señalado que, "afortunadamente", el PSOE-A sí pudo desarrollar con Cs un diálogo previo al debate de totalidad de las cuentas, lo que ha permitido que ambos grupos hayan puesto su "impronta en unos magníficos Presupuestos", mientras que el resto de grupos "se excluye cuando deciden impugnar las cuentas antes de conocerlas y estudiarlas, por el mero hecho de que entienden la oposición como la política del 'no por el no'", algo que "no tiene sentido ni aporta a la comunidad autónoma", según ha apostillado Jiménez.

Ha concluido lamentando que, "una vez más, el PP-A, Podemos e IU hacen una aportación improductiva a la política andaluza, al bienestar de los andaluces, a sus servicios públicos y a nuestra autonomía porque no son capaces de sentarse al diálogo pese a las reiteradas llamadas" al mismo que desde el Grupo Socialista se le hizo a dichos grupos "antes del debate de totalidad" de Presupuestos, según ha apuntado Mario Jiménez.