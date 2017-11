Arrimadas, en Bruselas: "Nosotros venimos a defender un proyecto europeísta"

Bruselas, 22 nov (EFE).- La candidata de Ciudadanos (Cs) a la presidencia de la Generalitat, Inés Arrimadas, ha defendido hoy que su partido apoya "un proyecto europeísta", mientras el expresidente Carles Puigdemont habla de "fracturas" y "está criticando a las instituciones europeas porque no le dan la razón".

"A Bruselas no se puede venir a hablar de desunión europea sino de Unión Europea", ha afirmado la líder de Ciudadanos en Cataluña en declaraciones a los medios, antes de iniciar una visita de dos días a la capital belga, donde Puigdemont se encuentra junto a cuatro de sus exconsellers para no responder a la justicia española.

Arrimadas se reunirá, entre otros, con el presidente de la Alianza de Liberales y Demócratas Europeos (ALDE), el holandés Hans Van Baalen, el vicepresidente de la Eurocámara, Pavel Telicka, y el portavoz de los liberales en el Parlamento flamenco, Bart Sommers.

Mañana, jueves, participará en un acto en el Comité de las Regiones y se reunirá con el presidente del grupo de los liberales europeos (ALDE), Guy Verhofstadt, la misma formación política en la que están agrupados los representantes de Cs y el eurodiputado del PDeCat, Ramón Tremosa.

"El PDeCat se está autoexcluyendo del grupo", ha afirmado Arrimadas al ser preguntada por las posibles tensiones que implica que los dos partidos se incluyan en el mismo grupo.

El objetivo de esta visita, ha dicho, es "traer la voz a Bruselas de una mayoría de catalanes que se sienten catalanes, españoles y europeos" y "explicar un proyecto de Gobierno alternativo".

Inés Arrimadas, quien presenta su partido como la opción "más realista" para liderar un Gobierno alternativo en Cataluña, aunque se ha comprometido a apoyar a otro partido constitucionalista si su formación no es la más votada en este bloque, ha declarado que Cs busca "contribuir viniendo a Bruselas" a "rebatir los argumentos" de Puigdemont.

"La Generalitat ha hecho una cosa muy bien que es destinar mucho tiempo y mucho dinero a la propaganda y ante eso el Gobierno no ha hecho nada. Queremos contribuir viniendo a Bruselas", ha argumentado.

En ese sentido, ha señalado que Cs busca "lanzar un mensaje de esperanza" y ha arremetido contra Junts per Catalunya, promovida por el PDeCat, porque representa a "los mismos y si vuelven a gobernar van a hacer lo mismo".

"No sé si es una estrategia para desmovilizar el voto no independentista, pero los que les conocemos bien sabemos que estos señores no se han vuelto constitucionalistas ni les ha entrado un ataque de amor por el cumplimiento de las leyes. Si vuelven a gobernar van a hacer lo mismo y Cataluña no se puede permitir cuatro años más de procés", ha concluido.

Preguntada por la posibilidad de que el Tribunal Supremo se quede con la causa abierta en la Audiencia Nacional en la que se investiga a Puigdemont y a 13 exconsellers, Arrimadas ha dicho que respetará "todas las decisiones judiciales".

"Respeto absolutamente las decisiones judiciales y respetaré todas las decisiones que estén relacionadas con estas causas", ha añadido.