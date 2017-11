Piqué dice que pase lo que pase el 21-D ya se sabe que "con la ley, la Constitución y las reglas del juego no se juega"

22/11/2017 - 21:18

El ex ministro Josep Piqué ha afirmado que, sea cual sea el resultado de las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña, ahora "ya no es planteable ninguna declaración unilateral saltándose la ley, porque saben que cualquier planteamiento de este tipo tendrá una respuesta del Estado, que es la aplicación del artículo 155". "Pase lo que pase, con la ley, con la Constitución y las reglas del juego no se juega", ha advertido.

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

Piqué ha intervenido esta tarde en un hotel bilbaíno, junto con el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, en un coloquio titulado "Una mirada sobre Cataluña", donde ha destacado que "a nadie se le mete en la cárcel por ser independentista, sino por haber cumplido un delito".

En este sentido, ha apuntado que, pase lo que pase el 21 de diciembre, "está claro que si hay que volver a aplicar el 155, no le va a temblar la mano a nade que tenga la responsabilidad de gobernar, y reproducir el consenso que se ha producido".

Respecto a lo que puede salir de esos comicios catalanes, ha dicho que las encuestas "no son muy tranquilizadoras", ya que dicen que los independentistas bajan "pero no lo suficiente y que es muy probable que no tengan mayoría en votos y tampoco en escaños, y el bloque constitucionalista sube, pero no lo suficiente como para poder conformar una alternativa de gobierno".

Además, ha manifestado que "hay una fuerza política, el mundo de los comunes, el mundo de Colau, que se puede convertir en cierto árbitro de la situación", lo que, ha dicho, "no es muy tranquilizador". "Esperemos que se imponga el sentido común y las cosas salgan bien", ha añadido.

Pique ha reconocido que el problema subsiste porque hay una parte de la sociedad catalana que sigue pensando que con la independencia "vivirían mejor". Por ello, ha instado a estudiar "cómo políticamente cambias las actitudes, sentimientos y creencias". "No sabemos si son el 55% o el 40%, pero son muchos. Lo que no vamos a conseguir nunca es que no haya independentistas en Cataluña", ha indicado.

Por ello, ha señalado que "aparte de arropar al 55% de la población catalana que necesita solidaridad y afecto del conjunto de los españoles, para que se sientan protegidos y sentimentalmente acogidos, por lo que cualquier planteamiento de 'hay que boicotear los productos catalanes' es absolutamente injusto e impresentable, hay que convencer a ese 25% de independentistas sobrevenidos que han venido a ese proyecto en los últimos años, para que vuelvan a España, y eso solo se hace políticamente".

Por su parte, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado que hay un brote de nacionalismo "en todos los lados, el euro ha tenido una oleada populista, que ha exacerbado los nacionalismos, que son lo contrario a la construcción europea", por lo que ha considerado "importante hacer una pedagogía de qué es Europa y cómo queremos vivir".

"Es muy importante rearmar el proyecto europeo y a ver si somos capaces de compartir nosotros una estrategia a largo plazo, porque los nacionalismos sí comparten una estrategia a largo plazo y pueden estar décadas con la misma estrategia. En España, respecto del este problema del independentismo, es un problema complejo de raíces muy complejas y que necesita estrategias a largo plazo", ha añadido.