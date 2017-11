Rajoy anima a empresarios catalanes a restaurar juntos la confianza perdida

Barcelona, 22 nov (EFE).- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha animado a los empresarios catalanes a hacer frente común con el Gobierno para "restaurar juntos la confianza (empresarial)", que ha dicho que se había "roto" en los últimos meses como consecuencia de la crisis política en Cataluña.

Rajoy ha aprovechado la ceremonia de entrega de las Medallas de Honor y los Premios Carles Ferrer Salat que otorga la patronal Foment para decir a los catalanes, y particularmente a los empresarios de esta comunidad, que "ni hoy ni nunca les va a faltar el apoyo del Gobierno", pero al mismo tiempo ha subrayado que su labor también será "determinante" para recuperar esta confianza.

El presidente del Gobierno ha recordado que, ya al anunciar la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, les dijo a los empresarios: "Confiad. No saquéis más empresas fuera de Cataluña", y hoy ha vuelto a reiterar ese mensaje.

"Contribuyan ustedes a restañar las heridas, a afianzar la normalidad y a promover la confianza", les ha pedido Rajoy a los empresarios.

"En este futuro les toca ahora a ustedes un papel muy importante: restaurar la confianza que se ha roto en los últimos tiempos, porque sin confianza no hay ni inversión, ni trabajo, ni futuro", ha dicho Rajoy ante un auditorio formado por empresarios y directivos como el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar; el presidente de Gas Natural Fenosa, Isidre Fainé, o el hotelero Juan Gaspart, entre otros.

También han acudido al acto autoridades como los presidentes de las patronales CEOE, Juan Rosell, y Foment, Joaquim Gay de Montellà, así como el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo.

"A partir 21 de diciembre, una vez instalados en la normalidad y en la seguridad que brindan las leyes, a todos nos tocará hacer lo que esté en nuestra manos para que la confianza en Cataluña renazca en inversores internacionales, en los consumidores y en las empresas de todas partes de España y del mundo", ha remarcado Rajoy.

En esta línea, el presidente les ha dicho a los empresarios catalanes que su "empuje" y su "excelencia" será "determinante" en este objetivo de restablecer la confianza económica en Cataluña.

"Les aseguro que no va a faltar el apoyo del Gobierno de la Nación", ha proclamado el presidente, que ha opinado que un intangible como la confianza empresarial "se desmorona cuando se ve a unas autoridades que no respetan las leyes y que no aceptan la realidad".

Rajoy, que ha dicho que no quería insistir esta noche en "el daño producido" por la crisis política en Cataluña, ha asegurado que lo importante es que se ha podido "reaccionar a tiempo" y restablecer la legalidad en esta comunidad.

Por otra parte, Rajoy ha recordado que, como consecuencia de la crisis catalana, el Gobierno se ha visto obligado a rebajar la previsión de crecimiento para 2018 del 2,6 al 2,3 %.

No obstante, ha reiterado que si la situación se normalizara a finales de año, probablemente el PIB español se situaría en torno al 2,8 % e incluso podría alcanzar un incremento del 3 %.

Durante su intervención, Rajoy ha tenido un reconocimiento para figuras históricas como Carlos Ferrer Salat o Juan Antonio Samaranch.