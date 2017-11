El jefe de la Policía se jubila cuestionando el número de heridos del 1-O: "Todo ha salido bastante bien"

23/11/2017 - 11:00

El comisario Florentino Villabona sostiene que el tiempo juzgará si la eliminación del DAO a propuesta de Zoido es "bueno o malo"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El comisario Florentino Villabona, máximo jefe operativo de la Policía Nacional durante los últimos diez meses, ha defendido la actuación durante el referéndum del 1 de octubre y ha asegurado que será el tiempo el que juzgue si ha sido positiva la propuesta del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, de eliminar la Dirección Adjunta Operativa (DAO) para crear cuatro jefaturas centrales.

En su última entrevista como policía en ejercicio, realizada por Cope Melilla y recogida por Europa Press, Villabona reflexiona sobre los 40 años que ha ejercido en el Cuerpo y señala que el dispositivo para hacer frente al desafío independentista en Cataluña es "una experiencia más".

"Tiene la resonancia de todos los medios porque unas personas habían pretendido separarse de España", argumenta Villabona en esta entrevista desde Melilla, donde recibió esta semana la medalla de oro del Colegio de Abogados de la ciudad en la que ejerció como jefe superior de la Policía. "Fue un dispositivo importante y, pese a lo complicado que fue el 1-O, todo ha salido bastante bien".

El comisario Villabona se refiere a la dificultad de "mover 3.000 personas" del dispositivo reforzado del Ministerio del Interior, que llevó a Cataluña a policías y guardias civiles de toda España. Tras referirse a episodios como los escraches en hoteles, el responsable policial sostiene: "El trabajo de ambos Cuerpos fue magnífico en situaciones difíciles, como vimos todos en televisión".

Como responsable del despliegue operativo durante el 1-O, Villabona defiende que la actuación durante el referéndum ilegal respondió a una actuación donde hubo "congruencia, proporcionalidad, mesura, serenidad".

"Esas cargas que dicen y ese número de heridos que dicen que hubo realmente fue incierto, de hecho las imágenes lo han demostrado a la largo de estos días", indica. Un juzgado de Barcelona ha pedido esta semana identificar a los 'antidisturbios' que actuaron el 1-O tras las denuncias por supuesta desproporción en su actuación para impedir el referéndum cumpliendo con lo ordenado por el TSJC.

"Mi gente está fenomenal, son grandes profesionales", responde Villabona cuando le preguntan por las condiciones en las que se encuentran los policías en Cataluña, algunos alojados en barcos. Sobre el papel de los Mossos d'Esquadra evita opinar. "Son las autoridades judiciales las que instruyen ese tipo de diligencias, no puedo valorarlo porque en este caso yo sí que no sería justo", argumenta.

MÁS SUELDO PARA POLICÍAS

Villabona habla de otros temas de actualidad como la equiparación policial con otros Cuerpos autonómicos, "una medida justa". "Ejercemos las mismas e incluso más funciones que los Cuerpos autonómicos", señala después de recordar que es una reivindicación que se remonta a muchos años atrás y que ahora el Gobierno "por primera vez" se ha comprometido, según lo que sabe por los sindicatos, a llevarla a cabo "en un plazo de tres o cuatro años".

La eliminación del DAO, cargo que asumió el comisario Villabona de enero a julio, cuando el Ministerio del Interior que dirige Juan Ignacio Zoido elevó al Consejo de Ministros una propuesta para prescindir de esta figura tanto en la Policía como la Guardia Civil, es otro tema del que prefiere no entrar en detalles.

"El que pensemos o no pensemos no tiene importancia. Tenemos que cumplir con las instrucciones del Ministerio del Interior, que ha establecido que haya cuatro jefaturas centrales", señala. Acto seguido, Villabona defiende que "el tiempo será el que juzgue si realmente ha sido bueno o malo". "No pasa absolutamente nada", insiste, deseando suerte a sus compañeros que asuman las cuatro jefaturas que ya han sido convocadas oficialmente.

POLÉMICAS DE VILLAREJO Y OTROS

Sin nombrar a nadie, Villabona es preguntado por la polémicas en torno a la Policía y algunos agentes como José Manuel Villarejo, recientemente encarcelado. "Desgraciadamente a veces se magnifica más lo malo que lo bueno", reflexiona. "Es injusto", añade, "que a veces alguna noticia que no tiene que ver con la Policía pueda empañar la labor de miles de policías".

Villabona reflexiona sobre otras cuestiones como los problemas fronterizos en Melilla y Ceuta y la "buena relación" con Marruecos antes de concluir una entrevista en la que confiesa que tendrá ahora que acostumbrarse a la inactividad, tras jubilarse este jueves. Su intención es aprender inglés, ir al gimnasio, pasear y, sobre todo, "quitarse de encima la responsabilidad de las llamadas a horas intempestivas".

A los policías, incluido un hijo que forma parte del Cuerpo, les deja un último mensaje desde lo aprendido en sus 40 años de servicio: "Lo primero que pido es trabajo y honradez".