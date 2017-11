Rivera censura "cuponazo" vasco y Montoro le acusa de enfrentar a españoles

Madrid, 23 nov (EFE).- El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha censurado hoy el concierto económico y el cupo vasco, que ha calificado de "cuponazo" y "amaño político", mientras que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha negado agravios y le ha acusado de llevar al enfrentamiento entre españoles ante el 21D.

Ha sido en el pleno del Congreso en el que se debaten los proyectos de ley de modificación del concierto y del cupo vasco, a los que Ciudadanos ha presentado sendas enmiendas a la totalidad, defendidas por Rivera desde la tribuna.

El presidente de Ciudadanos ha asegurado que no estaba discutiendo de la existencia del concierto ni la foralidad, sino de cómo se calcula el cupo, cómo se gestiona y cómo se llegar a acuerdos para decidir la aportación.

"Y este es el problema, que no es del concierto, sino del cuponazo, que no responde a un cálculo técnico sino a un amaño político", ha sentenciado.

Según Rivera, el concierto y el cupo no garantizan la solidaridad y la igualdad entre españoles, sino que inciden en la insolidaridad territorial, y son un "fraude" a la Constitución, que reconoce la foralidad, pero que en su artículo 138 habla de que ninguna comunidad puede tener ningún privilegio económico y social.

Además, Rivera ha criticado la inoportunidad de llevar ahora estas leyes cuando también está pendiente de reforma la financiación de las comunidades de régimen común.

"¿Por qué no es urgente pensar en las otras comunidades y sólo es urgente pensar en el acuerdo con el País Vasco?", se ha preguntado Rivera, que ha afirmado que la segunda comunidad en renta per cápita como es Euskadi no sólo no aporta al resto de autonomías sino que es "receptora neta del resto de comunidades", es "subvencionada" en casi un 30 por ciento, lo que ha calificado de "injusticia".

Incluso, según Rivera, el acuerdo de hoy es más "injusto" y más "insolidario" que el que alcanzó en 2008 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, muy criticado entonces por el PP.

Rivera ha ofrecido algunos datos en su intervención y ha apuntado que mientras la Comunidad de Madrid aporta 19.205 millones a la solidaridad territorial, Cataluña otros 9.892 millones y la Comunidad Valenciana unos 1.700, el País Vasco recibe 3.387 millones.

En Euskadi, el gasto medio por alumno es de 8.976 euros, mientras que en Madrid es de 4.443 euros y en Cataluña, de 4.595, ha agregado Rivera. "Así gestiono yo también mejor la educación, con el doble de dinero. Es mucho más sencillo, pero mucho más injusto".

"No vamos a hacer pagar a los españoles sus amaños políticos con los nacionalistas", ha incidido Ribera, en cuya opinión los "nacionalistas" catalanes no van a votar en contra del cupo vasco porque quieren para Cataluña "otro cuponazo". "Como buenos supremacistas, les gustan también los privilegios".

Montoro ha replicado a Rivera para pedirle respeto a la hora de exponer sus diferencias políticas, "más allá de epítetos y calificativos", y ha enmarcado el duro tono del líder de Ciudadanos en la campaña electoral para los comicios del 21 de diciembre en Cataluña.

Pero, según el ministro, "ciertos calificativos sobran, ciertos enfrentamientos entre ciudadanos sobran; sobra el énfasis en agravios comparativos".

"Cuando en vez de normalizar la relación institucional lo que se hace es poner el énfasis en el agravio es llevar al enfrentamiento entre españoles, lo haga un partido político en esta Cámara o lo haga un dirigente autonómico en su comunidad", ha reprochado a Rivera.

Así, Montoro ha insistido en que el cupo vasco no es ningún agravio y ha subrayado que está recogido en la Constitución.