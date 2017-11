Rivera se enzarza a cuenta del Cupo vasco con el Gobierno y el PP, que le acusan de "oportunismo" y de "dar bandazos"

23/11/2017 - 12:50

Las leyes del Concierto Económico con el país Vasco y la liquidación del Cupo Vasco ha enfrentado este jueves en el Congreso al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, con el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, que le han acusado de "oportunismo" y de "dar bandazos".

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Rivera, que ha criticado duramente el acuerdo entre el Gobierno de Euskadi y el Ejecutivo central sobre el Cupo vasco por considerarlo injusto e insolidario con las demás comunidades, ha recordado que Cs fue el único partido que votó a favor de la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, además de apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y tener un acuerdo para las cuentas de 2018.

"Hemos sido leales al Gobierno y leales a la Constitución", mientras que el PNV y el PSOE "están bloqueando los Presupuestos de 2018", ha señalado. "Pero les da rabia que acordemos cosas, fíjense cómo se ponen de nerviosos", porque "les decimos lo que piensan la mayoría de españoles y la mayoría de sus votantes", ha dicho a Montoro, refiriéndose a la oposición de Cs al Cupo vasco.

MONTORO LE REPROCHA "CIERTOS CALIFICATIVOS"

Tras la intervención de Rivera, en la que ha acusado al Gobierno de haberse "pasado por el arco del triunfo" la opinión de los expertos que nombró para estudiar la reforma del sistema de financiación autonómica, el ministro de Hacienda ha contestado que las discrepancias políticas hay que manifestarlas "desde el respeto".

A su juicio, el presidente de Ciudadanos ha hablado de una manera que "no es propia de un líder político que tiene aspiraciones máximas en un país". Montoro ha afirmado que "ciertos calificativos y ciertos enfrentamientos entre ciudadanos sobran", sobre todo dada la situación en Cataluña y la importancia de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

"Cuando en vez de normalizar las relaciones institucionales, se pone el énfasis en el agravio, es llevar el enfrentamiento entre españoles", ha advertido el ministro, que ha recordado a Rivera que él lleva "toda la vida" dedicado a la política mientras que otros "acaban de llegar".

Sin embargo, ha añadido, creen que "todo estaba mal en el país hasta que llegaron ellos y se abrieron los mares". "¡Qué digo los mares! Se abrieron los cielos", ha añadido, reprochando al líder de la formación naranja que, para apoyar sus argumentos, se dedique a mostrar portadas de periódicos.

COLABORACIÓN DESDE LA LEALTAD

Montoro ha subrayado que el Gobierno está cumpliendo el acuerdo de investidura que firmó con Ciudadanos, incluido el punto de avanzar hacia la reforma del sistema de financiación autonómica. "Estamos teniendo un programa leal", y "la lealtad hay que entenderla en relación con la cooperación y la colaboración", que desde Hacienda "tratamos de hacerla con su grupo en todo momento", ha declarado.

Rivera ha replicado que el ministro tampoco está "en condiciones de dar muchas lecciones de cómo hay que hablar y respetar a los ciudadanos", y le ha recordado que fue reprobado por el Congreso. En su opinión, son el Gobierno y el PP los que "siguen con el insulto", pero ha agregado que eso no hará que deje de defender sus ideas.

Maroto, por su parte, ha llamado "oportunista" a Ciudadanos porque, según ha indicado, el que fuera su candidato a lehendakari en las últimas elecciones vascas, Nicolás de Miguel, se mostró de acuerdo con el Concierto Económico y con el cálculo del cupo que se ha votado este jueves en la Cámara Baja.

"Ahora, donde dije digo, digo Diego. Eso es dar bandazos en política. Cuando uno hace el discurso mirando al sol para ver como calienta mejor cada día, eso se llama oportunismo", ha insistido.

Según ha apuntado, no se puede decir a los independentistas en Cataluña que la Constitución hay que cumplirla en su integridad, y luego "votar en contra a la parte del Concierto Económico vasco". Asimismo, ha dicho a Rivera que su partido abogó primero por que "no se aplicase en ningún caso el artículo 155 de la Constitución" en Cataluña para después "salir corriendo a pedirlo como si no hubiera un mañana.

El diputado del PP también ha señalado que Ciudadanos se opone al Cupo vasco y al mismo tiempo se manifiesta "junto a la CUP y a ERC al grito de 'soberanía fiscal'" para la Comunidad Valenciana. Y se ha preguntado si el motivo por el que la formación naranja no rechaza el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias porque tiene representación en el Congreso por esa comunidad.