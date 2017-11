El PP cuestiona la urgencia de reformar la Constitución y que Iglesias y Rufián tengan la "responsabilidad suficiente"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha cuestionado este jueves la "urgencia" de llevar a cabo una reforma constitucional, al tiempo que ha puesto en duda que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el diputado de ERC Gabriel Rufián tengan la "responsabilidad suficiente" para abordarla, comparándoles con dos de los padres de la Constitución española: Jordi Solé Tura, fallecido en 2009, y Miquel Roca i Junyent.

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, ha preguntado si el "contexto político está en el mejor momento" para someter a una "torsión" al Estado autonómico que, a su juicio, está funcionando: "¿Hay cuestiones tan urgentes?", ha reiterado.

Además, ha puesto en duda a la capacidad de los interlocutores políticos actuales de cara a abordar una modificación de la Carta Magna: "¿Los interlocutores serían de la responsabilidad suficiente como para que esa reforma constitucional fuera a buen puerto? ¿El señor Roca tenía la misma responsabilidad que puede tener Rufián? ¿O Solé la misma que Iglesias?", ha cuestionado en tono irónico.

Asimismo, Casado ha hecho hincapié en la dificultad que entraña una reforma constitucional, alegando que "los países no cambian de modelo cada 40 años": "Una reforma constitucional no es una ley orgánica que, si no hay acuerdo, te levantas y te vas", ha apuntado. Y ha remachado: "No hay una sexta República en Francia porque sí, la hay porque hay un momento puntual e histórico que lo requiere".

En la comisión recién creada en el Congreso para estudiar la modernización del Estado autonómico, que celebra este jueves su primera reunión para fijar su plan de trabajo, participarán el PP, PSOE y Ciudadanos. Pero 'populares' y socialistas llegan con diferentes posturas respecto de la finalidad de este nuevo órgano parlamentario que ha sido impulsado después de que el PSOE acordase su creación con el Gobierno de Mariano Rajoy a cambio de su apoyo a la aplicación del 155 en Cataluña ante el desafío secesionista.

A falta de fijar un calendario, los socialistas quieren que estrenen este foro los tres padres de la Constitución de 1978 que están vivos: Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD), José Pedro Pérez-Llorca (UCD) y Miquel Roca (Convergència).

EL PP NO SE OPONE A ESTUDIAR LA REFORMA

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular ha pedido que no se interprete "inmovilismo" en la postura de su partido y ha reivindicado que están de acuerdo con la comisión: "No somos inmovilistas, no nos negamos a estudiar cualquier tipo de reforma, pero nos gusta este modelo", ha argumentado.

También ha defendido las cinco leyes orgánicas que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en la pasada legislatura, asegurando que "han sido la vertebración del Estado autonómico hacia un mejor funcionamiento". A a su parecer, se ha demostrado que estas normas eran "necesarias" con el desafío secesionista, y ha recalcado que no se necesita "necesariamente" una reforma de la Carta Magna. "PUIGDEMONT FORMA PARTE DEL PASADO"

Por otro lado, preguntado por la negativa del presidente cesado de la Generalitat Carles Puigdemont a aceptar la pensión que le corresponde como expresidente, el vicesecretario de Comunicación 'popular' ha opinado que "Cataluña no merece este ridículo" y ha señalado que el expresidente catalán "forma parte del pasado": "Su futuro lo van a determinar los jueces, ya no es un operador político", ha sentenciado.

En este sentido, ha aceptado que "diga lo que quiera" y le ha afeado "que contacte a los abogados de etarras que le parezca oportuno y, si quiere seguir diciendo disparates, que lo haga en los medios que considere". Asimismo, ha ironizado: "Que se aparezca en hologramas en los mítines que quiera".