Aguado dice que la obligación de Cs es ser "útil" hasta que gobierne en 2019

Cotizaciones relacionadas UTIL 4.130,88 +0,51%

Madrid, 23 nov (EFE).- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea, Ignacio Aguado, ha dicho hoy que la "obligación" de su grupo es ser "útil" para que la Comunidad de Madrid tenga presupuestos el próximo año hasta que Cs llegue al Gobierno en 2019.

"Mientras tanto, seguiremos contribuyendo a que el tren de la Comunidad siga las vías de la estabilidad política, de la recuperación económica, aunque lamentablemente no tengamos ni locomotora política ni, lo que es peor, maquinista", ha subrayado Aguado en el Pleno de la Asamblea, que hoy debate las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE-M y Podemos al proyecto de ley de presupuestos.

Para Cs es una "irresponsabilidad" que PSOE-M y Podemos quieran "bloquear" 800 millones de euros de los presupuestos de 2018.

En esta línea, se ha dirigido a ambos grupos parlamentarios para preguntarles cuáles son las condiciones que tienen que darse para que se abstengan en la votación de los presupuestos, ya que si el Gobierno regional presenta unos nuevos, tanto PSOE-M y Podemos registrarán nuevamente una enmienda a la totalidad. "Hacen política a la vieja", ha dicho.

Aguado ha dicho que los diputados de Podemos son "igual o más inUTIL (UTIL.BR )s" que "los que estaban antes", ya que la formación morada llegó para "devolver las instituciones al servicio de la gente" y sigue por tercer año "sin rascar bola", a pesar de tener 27 parlamentarios en la Asamblea.

El portavoz ha recordado que su grupo puso dos condiciones para negociar las cuentas públicas que han sido incluidas en el proyecto, que son las rebajas fiscales por maternidad y por alquiler para jóvenes.

Según Aguado, estos presupuestos son "objetivamente mejores" que los de 2017, gracias a la aportación de su grupo, que con 17 diputados ha logrado 235 millones de euros más en Sanidad, de los que 106 millones irán destinados a las infraestructuras, 60 más que en 2017.

Además, ha indicado que han conseguido "arrancar" al Gobierno regional compromisos importantes, como la bajada de las tasas universitarias un 20-30 % o del precio de las escuelas públicas infantiles de 0 a 3 años un 30 %.

"Ustedes con 64 diputados no han conseguido ninguna rebaja para las escuelas infantiles", ha esgrimido, al tiempo que ha afeado al PSOE-M que seguirán 20 años más en la oposición si siguen a ese "ritmo".

En cuanto a Justicia, se ha duplicado el presupuesto al pasar de 12 a 21 millones, una cifra que, a su juicio, "no es suficiente", ya que la mesa técnica creada para abordar el estado de las infraestructuras pide más de 100 millones de euros.

En esta línea, ha recalcado que Cs presentará enmiendas parciales para mejorar el proyecto de presupuestos para conseguir "más cambios" hasta que lleguen las elecciones en 2019.

"Aunque el Gobierno regional no tenga proyecto, una visión o no tenga un rumbo es nuestra obligación esta legislatura intentar buscar soluciones y no dejar casi a 7 millones de madrileños en la estacada sin 800 millones de euros de presupuesto", ha explicado.

Asimismo, ha criticado que PP y PSOE-M no sean capaces de ponerse de acuerdo para pactar unos presupuestos para la Comunidad pero sí para presentar una moción de censura en Rascafría y en Chinchón, y también para "pactar jueces".