Uno de los acusados por humillar a Manjón dice que no tiene Twitter y que es todo un montaje de La Tuerka

23/11/2017 - 13:36

Manjón les ha reprochado que no se trata de libertad de expresión sino de llamar "hijo de puta" a una víctima del terrorismo

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Los dos tuiteros que se sientan en el banquillo de los acusados por verter comentarios ofensivos contra Pilar Manjón han reconocido en el juicio que acoge la Audiencia Nacional que se trata de un colectivo que ha "sufrido mucho" y al que muestran su "apoyo total". Uno de ellos, Tomás Santos Martín, ha denunciado que no es el dueño de la cuenta de donde se escribieron los mensajes y que todo se trató de un montaje que realizó el programa La Tuerka.

El fiscal ha elevado a definitivas su petición para los acusados Fernando Reyna de los Ríos de un año y medio de cárcel y para Santos Martín de dos por el delito de humillación a las víctimas y ha matizado que aunque se trata de dos casos diferentes, sus comentarios son "reprochables moralmente" y no persiguen otra finalidad que no sea ofender, en este caso, a la expresidenta de la Asociación 11-M Víctimas del Terrorismo, cuyo hijo perdió la vida en la explosión que sufrió el tren de El Pozo el 11 de marzo de 2004.

En su declaración en calidad de investigados ante el tribunal, el primero de los acusados Reyna de los Ríos ha asegurado que escribió en un foro en Twitter el comentario de '¿Qué se puede esperar de una mala madre que hace negocio apoyando la impunidad de los asesinos de su hijo? como fruto de un "calentón". "Me hubiera gustado ponerme en contacto con ella y borrar el tuit, pero no pude", ha dicho sobre este comentario de 2014 precisando que no quería mencionarla pero que salió por defecto al tratarse de una conversación.

Por su parte, Santos Martín ha rechazado tener cuentas en las redes sociales y ha dicho que todo es fruto de un montaje hecho por el programa de televisión La Tuerka que mezcló una imagen suya durante su participación en un debate de Intereconomía con una dirección de Twitter (@EnEstadoDGuerra) desde donde se publicaron mensajes como "A Pilar Manjón le tocó la lotería cuando reventaron al hijo. Menuda puta"; "Imagino que el padre del hijo de la Manjón no dice nada porque no sabe quién es..."; "Me alegra saber que pese a tu problema ortográfico apoyas a la puta proterrorista de Manjón".

QUERELLAS DE PABLO IGLESIAS Y RUBALCABA

"No tengo cuentas en Twitter ni en Facebeook. Las expresiones que se han citado aquí me parecen repugnantes, yo jamás escribiría eso", ha dicho Santos Martín, a quien también le han preguntado por las querellas que formularon en su contra políticos como el exvicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba, la exministra socialista Leire Pajín, el líder de Podemos, Pablo Iglesias y la también miembro de la formación morada Tania Sánchez, todas ellas igualmente por comentarios humillantes en la red.* *Preguntados por todos los comentarios, Manjón, que se personó como acusación particular, ha explicado en calidad de testigo que ella tuvo conocimiento de los mismos porque la mencionan y que aunque sigue un tratamiento a raíz del asesinato de su hijo, "la cuestión médica" se ve agudizada cada vez que lee este tipo de expresiones. El tribunal ha aceptado al comienzo de la sesión un informe psiquiátrico entregado por su abogado pese a la oposición de las defensas por atemporal.* *"A mi cuando me insultan me duele pero cuando la víctima de terrorismo es mi hijo, que no eligió ir en los trenes esa mañana, eso no es libertad de expresión eso es llamarle 'hijo de puta' y mi hijo sí tiene padre; está aquí sentado y perfectamente identificado", ha dicho la víctima la cual se ha negado a abandonar la sala tras prestar declaración pese a que la magistrada presidenta del tribunal, María José Rodríguez Duplá, le encomiara a ello ante "el mal rato" que estaba pasando.

"FRASES CON UN ODIO ESPECIAL"

Como testigos han declarado además un agente de la Policía que ha explicado el vínculo entre los citados perfiles y sus acusados. Las letradas de los acusados, por su parte, han pedido la absolución de los clientes al entender, en el caso de Reyna, que su intención no era ofender a Manjón y en el caso de Santos que él no estaba detrás de este perfil. "Crear una cuenta falsa es muy fácil", ha apostillado.

En este turno de conclusiones finales el abogado de la acusación particular, Antonio Segura, ha defendido que estos comentarios "son frases retorcidas muy pensadas, con un odio muy especial hacia una determinada víctima del terrorismo" y ha elevado a definitivas su petición de tres años de cárcel para cada uno.*Tras el turno de última palabra que el tribunal ha brindado a los dos acusados y del que han hecho uso, la presidenta del mismo ha dejado el juicio visto para sentencia.