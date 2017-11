Albiol insiste en su 'cara a cara' con Puigdemont y dice que le "trae sin cuidado" si quiere votar o no

23/11/2017 - 14:31

El presidente del PP catalán y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, ha insistido este jueves en pedir un 'cara a cara' con el expresidente catalán y cabeza de lista de Junts per Cataluña, Carles Puigdemont, y ha añadido que le "trae sin cuidado" que haya solicitado o no el voto por correo para las elecciones del próximo 21 de diciembre.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Si quiere votar o no votar, pedir el voto o no por correo es su problema, le vamos a ganar igualmente", ha declarado Albiol al ser preguntado si cree que Puigdemont acudirá a votar el día 21 a Cataluña, dado que no ha solicitado votar por correo. Este miércoles finalizaba el plazo de inscripción en el censo de los electores que residen fuera de España.

En una rueda de prensa en el Congreso con el portavoz parlamentario, Rafael Hernando, tras la reunión del comité de dirección, Albiol ha afirmado que a él le trae "sin cuidado" lo que haga Puigdemont. "Sí que le pediría que deje de ocultarse, de esconderse y de insultar al Gobierno de España y a mi a través de las redes sociales", ha enfatizado.

En este sentido, ha señalado que si Puigdemont tiene "tanto que decir" que "acepte" un debate público con él, que encabeza la candidatura del PP para los comicios catalanes. De esa forma, ha proseguido, cada uno podrá exponer su posición sobre lo ocurrido en Cataluña y los dos modelos diferentes que representan.

Por eso, Albiol le ha emplazado a ser "valiente" y "dar la cara", ya que, según ha dicho, estos meses se ha visto que "le da miedo" ir al Congreso y a la Conferencia de Presidentes que se celebró en el Senado, y "solo se siente cómodo con los suyos". A su juicio, en lugar de "insultar" debería aceptar ese debate "dónde diga" y "cuándo el diga".