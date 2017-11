La comisión territorial cerrará su plan de trabajo el 13 de diciembre y los comparecientes llegarán en enero

23/11/2017 - 14:33

El PP, Ciudadanos y UPN rechazan llamar el 4 de diciembre a los 'padres' de la Constitución, como pretendía el PSOE

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La nueva comisión del Congreso que se encargará de estudiar durante seis meses la modernización del Estado autonómico tiene previsto cerrar su plan de trabajo el próximo 13 de diciembre, por lo que, a priori, no se esperan los primeros comparecientes hasta enero.

Aunque enero es inhábil a efectos parlamentarios, el presidente de la citada comisión, el socialista José Enrique Serrano, ha comunicado a los grupos su intención de solicitar que se les autorice a trabajar ese mes.

También les ha trasladado que deben tener listos sus planes de trabajo y los comparecientes que pretenden que desfilen por este órgano antes del próximo 7 de diciembre para que, días después, el 13 de diciembre, celebrar una nueva reunión y fijar ya la metodología de trabajo para los próximos meses y las primeros comparecencias.

No obstante, teniendo en cuenta la fecha de esa segunda reunión, en plena campaña electoral catalana, parece más que probable que los primeros testimonios no llegarán hasta después del receso navideño. El último Pleno del año en el Congreso se espera para ese mismo día 13.

En este sentido, el portavoz del PP en la mencionada comisión, José Antonio Bermúdez de Castro, ha apuntado, en declaraciones a la salida de la reunión, que "probablemente" todos puedan llegar a un acuerdo para que los trabajos no se inician en plena campaña electoral en Cataluña.

De hecho, el 21D condiciona también el futuro de la comisión porque se confía en que, tras las elecciones catalanas y el fin del artículo 155 de la Constitución, puedan incorporarse los grupos parlamentarios del PNV y de Unidos Podemos.

LOS PRIMEROS COMPARECIENTES, LOS 'PADRES' DE LA CONSTITUCIÓN

Por tanto, los primeros comparecientes no se prevé que acudan a la comisión hasta enero. Todos los grupos están de acuerdo en que los primeros en desfilar sean los 'padres' vivos de la Constitución de 1978: Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD), José Pedro Pérez-Llorca (UCD) y Miquel Roca (Convergència), a propuesta del PSOE.

De hecho, el propio presidente de la comisión, José Enrique Serrano, ha explicado a los medios que había propuesto citar ya a los muñidores de la Carta Magna de 1978. Sin embargo, PP, Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro (UPN) rechazaron llamar a nadie sin tener cerrado la metodología de trabajo que llevará adelante la comisión.

A este respecto, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha mostrado su perplejidad y preocupación por este rechazo, que, a su juicio, no es más que un intento deliberado de retrasar el inicio de las comparecencias a enero, hasta después de las catalanas.

Lastra considera un "error" pretender retrasar los trabajos de la comisión por mera táctica electoral, porque, a su juicio, permitir a los 'padres' de la Constitución hablar en vísperas del Día de la Constitución lanzaría a la sociedad un mensaje de "unidad y consenso" y serviría para "poner en valor estos 40 años de Estado de las autonomías". "Juegos de trileros", ha resumido.

INTERÉS DEL PP POR LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Bermúdez de Castro ha insistido en que esta comisión no se ha creado para negociar una reforma constitucional, sino para debatir y evaluar cómo mejorar el modelo autonómico y que será a su término cuando se verá "si cabe o no esa reforma", como así lo acordaron en su día el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez. "No vamos a reformar nada para premiar a quienes han realizado el mayor desafío institucional a nuestra democracia", ha enfatizado.

Por tanto, el dirigente 'popular' ha indicado que su partido acudirá a la comisión con la intención de poner en valor la utilidad del modelo autonómico, que ha permitido "articular la unidad dentro de la diversidad", pero también con la voluntad de mejorarlo "pensando siempre en el interés general, y no en contestar a una minoría".

Singularmente, el PP está interesado en abordar los principios que deben inspirar el nuevo modelo de financiación autonómica para ayudar a que se fragüe un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En este punto, Bermúdez de Castro ha pedido al PSOE que no se ponga de perfil" y se siente a intentar acordar con el Gobierno el nuevo sistema en un momento de "necesidad" y "oportunidad" como éste.

"Si podemos ayudar en esta comisión a que se cierre ese acuerdo, estaremos haciendo un buen servicio a los españoles. Lo único que hace falta es voluntad para el acuerdo", ha dicho el 'popular', quien no descarta que el PP plantee en este sentido citar a presidentes autonómicos.

Sobre esta cuestión, Lastra ha reiterado que el marco para abordar esa negociación es el Consejo de Política Fiscal y Financiera que reúne al Ejecutivo con los Gobiernos autonómicos. "No se puede negociar un modelo sin las comunidades autónomas", ha advertido.

Y EL PSOE NO SE NIEGA A HABLAR DE ELLO

Los socialistas no se niegan a hablar de financiación autonómica en la comisión, ya que afecta al Estado de las Autonomías, pero no están dispuestos a abrir una negociación bilateral con el PP a este respecto en este foro parlamentario, porque consideran que esas conversaciones deben llevarlas a cabo el Ejecutivo y las autonomías.

Preguntada por cómo el PP está enfriando en las últimas semanas las expectativas sobre que esta comisión sea la antesala de los trabajos de una reforma constitucional, la diputada asturiana ha apuntado que el propio objeto de la comisión contempla que de ella puedan salir propuestas de "modificaciones legislativas o constitucionales".

De su lado, el portavoz de Ciudadanos, Nacho Prendes, ha insistido en las dudas que tiene su grupo sobre los frutos que pueda dar esta comisión porque, en su opinión, "no es el método más adecuado para actualizar la Constitución", aunque una vez creada, la formación 'naranja' participará en ella con intensidad.

Mientras que el representante de Compromís Joan Baldoví, con voz pero no voto en la Comisión, se ha ofrecido a incluir en su plan de trabajo propuestas de comparecencias que les hagan llegar otros partidos sin representación en las Cortes, pero con relevancia en sus respectivos territorios como pueden ser la Chunta Aragonesista (CHA) o los nacionalistas baleares de Més o el BNG gallego.

Baldoví ha pedido en la reunión aclaraciones al PP sobre su supuesta intención de discutir en la Comisión el modelo de financiación autonómica, porque, de ser así, el temor de Baldoví es que el Consejo de Política Fiscal y Financiera no se convoque en los seis meses que esté abierta la Comisión. Pero el portavoz del PP le ha aclarado a Baldoví que el órgano competente para discutir sobre el modelo de financiación es precisamente el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ha explicado el diputado valenciano.