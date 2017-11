El PP carga contra Ciudadanos por su oposición al Cupo: Decir que los vascos no pagan recuerda al 'España nos roba'

23/11/2017 - 14:53

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha cargado este jueves contra Ciudadanos por su rechazo al Cupo y el Concierto vascos y ha desdeñado el argumento de que "los vascos no pagan", asegurando que le recuerda al 'España nos roba' de los independentistas catalanes.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

En declaraciones en el Congreso la reunión del Comité del Dirección el Grupo Popular con el candidato del partido a la Generalitat Catalana, Xavier García Albiol, Hernando ha criticado a quienes lanzan el "mensaje maniqueo" de que "cuando se aprueban unas leyes pactadas con unos es un pasteleo y cuando son pactadas con otros, no lo es".

"Hay que dejar muy claro a aquellos que han utilizado el Cupo vasco como elemento de confrontación territorial que este no es el camino. No se puede enfrentar a los territorios porque en unos se tenga representación y un otros no", ha apostillado recalcando la ausencia de Ciudadanos del Parlamento de Vitoria.

En este contexto, ha insistido en que España son las personas y no las hectáreas y ha pedido a quienes se oponen al Cupo que asuman que "por encima de sus intereses coyunturales y electorales, está el interés del conjunto de los españoles". En este punto, ha recordado a Ciudadanos que el Cupo está en la Constitución.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA EN LOS PGE

A su juicio, es "preocupante" que se busque enfrentar territorios cuando lo que hay que hacer es "trabajar en una España cada vez más sólida, estable y unida" y para eso deben servir los Presupuestos Generales de 2018.

Hernando ha mostrado su deseo de que las cuentas públicas, que el Gobierno prevé empezar a negociar en enero, una vez pasen las elecciones catalanas, se aprueben "cuanto antes" porque el país las necesita.

Además, ha recordado que sería "muy importante" a esos Presupuestos se pudiera incorporar el nuevo modelo financiación autonómica. "Y me gustaría que el PSOE se diera cuenta de que en esos Presupuestos, como en los de este año habrá una amplia financiación para las comunidades del régimen común".