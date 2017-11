Experta del Elcano expone en el Congreso un informe que sitúa al Gobierno ruso tras la desinformación sobre Cataluña

23/11/2017 - 14:50

Podemos cuestiona a la investigadora, de origen serbio, que replica que emigró de un país "donde no se podía hablar"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La experta del Real Instituto Elcano Mira Milosevic-Juaristi ha explicado este jueves en el Congreso su tesis sobre la desinformación en torno a la crisis de Cataluña y ha apuntado al Gobierno de Vladimir Putin como sostén de esta injerencia en redes sociales con el objetivo de "debilitar" a la Unión Europea y todo Occidente.

Milosevic-Juaristi ha comparecido en la Comisión Mixta Congreso-Senado para presentar sus informes sobre desinformación y ha sostenido que, aunque no existen pruebas fehacientes del apoyo del Gobierno de Moscú, "todos los indicios" apuntan al necesario respaldo de organismos oficiales en la injerencia en Cataluña.

ROBOTS, FÁBRICAS DE TROLLS...

La investigadora de Elcano ha recordado que la presencia de Cataluña en redes sociales aumentó un 2.000 por ciento en el mes de septiembre y que algunos mensajes de Julian Assange fueron retuiteados 60 veces por segundo, hechos que sólo pudieron ser realizados por 'bots', programas informáticos que efectúan automáticamente tareas de repetición a través de Internet.

En este sentido, ha recordado que Rusia ya incluye la guerra de información en su Doctrina Militar desde el año 2014 y cuenta con herramientas como fábricas de 'trolls', ciberinteligencia o la financiación de medios de comunicación como Russia Today o Sputnik que transmiten estos mensajes.

"Teniendo en cuenta la procedencia territorial de esos mensajes y la complejidad de los medios tecnológicos utilizados, creo que no pudo venir de un individuo aislado o un patriota. Hay una coordinación y requiere una estrategia planificada y apoyo de agencias cercanas al Gobierno", ha presentado Milosevic subrayando que se trata de una "hipótesis" suya extraida de su labor investigadora.

A su juicio, con esta campaña el Gobierno ruso no quiere poner en cuestión la integridad territorial de España --"no creo que su objetivo sea la independencia de Cataluña"--, sino que el Kremlin ve la situación como una oportunidad para "debilitar" la Unión Europea y "desacreditar" la democracia española y el orden democrático de Europa y los países de la OTAN.

NO SE PUEDE COMPETIR CON MOSCÚ

Frente a esto, cree que es "imposible" que los países occidentales respondan "con total éxito" a la desinformación usando los mismos instrumentos y tácticas que se usan en Moscú, además porque no "quieren ni pueden" restringir los flujos de comunicación ni bloquear el uso de las redes sociales, como sí pasa por ejemplo en Rusia con Facebook.

La investigadora cree que la reacción de Occidente debe ser encontrar sus vulnerabilidades para reforzarse en ellas. Y ha recuperado una afirmación de Stanislav Levchenko, jefe de los espías rusos en Japón durante los años 70, que dijo: "Busca tus vulnerabilidades y allí encontrarás al KGB".

El informe de Milosevic y su comparecencia ha provocado el enfado del diputado de Unidos Podemos Rafael Mayoral, quien le ha reprochado que haga acusaciones en sede parlamentaria sin pruebas. Mayoral ha censurado también un punto de la investigación que recuerda una información que apuntaba la financiación de Podemos por el Gobierno ruso.

Mayoral ha cargado contra el Instituto Elcano, al que ha señalado como uno de los "avalistas" de la intervención española en la guerra de Irak y ha situado el informe de Milosevic en una "estrategia de intoxicación" sin aportar "ni una sola prueba". Además, ha defendido que todas las causas por la financiación de Podemos fueron archivadas y actualmente "el único partido investigado por financiación irregular es el PP".

MAYORAL CONTRA LOS DEMÁS

Esta intervención del diputado de Unidos Podemos ha desencadenado sucesivos enfrentamientos con el presidente de la Comisión, José Manuel García Margallo, quien ha pedido no apartarse del asunto a debate, y los portavoces del resto de grupos parlamentarios, que han lamentado sus críticas a la compareciente.

En primer lugar, la propia Milosevic, de origen serbio, ha respondido recordando que ella emigró de un país "en el que no se podía hablar" para vivir en otro en el que "sí se puede hablar". "No quería vivir en un ambiente donde no se podía hablar abiertamente", ha insistido como respuesta a las críticas a que haya comparecido en sede parlamentaria.

Sin embargo, el enfrentamiento más crudo ha sido con el diputado de Ciudadanos Luis Salvador, quien ha criticado el "apoyo" de Podemos a Irán o Venezuela y ha aludido también a su presencia en el pacto antiyihadista sólo como observador "quizá porque no se dan todas las garantías a los yihadistas". Mayoral ha respondido visiblemente enfadado a esta afirmación y ha avisado de que es una "irresponsabilidad" poner en cuestión la unidad de las fuerzas democráticas en España en la lucha contra el terrorismo.

También antes la diputada del PP Ana Belén Vázquez había censurado al diputado de Podemos criticando su "atrevimiento y sinvergoncería" y lamentando que el partido morado "censure todo lo que no le gusta" en línea "con países a los que apoya como Venezuela o Irán".