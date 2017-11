El Gobierno carga contra el abogado de Puigdemont por hablar de masacre: "Mentira miserable"

23/11/2017 - 15:09

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha cargado este jueves contra el abogado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, por afirmar que el presidente cesado no siguió adelante con la independencia para que no hubiera "una masacre" si la gente se concentraba para evitar su detención.

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

Millo lo ha dicho en declaraciones a los periodistas tras inaugurar una exposición sobre Cervantes en el Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona, donde ha asegurado que es una "mentira miserable" afirmar que el Estado hubiera reaccionado de forma violenta ante la situación.

"Me sorprende muchísimo que un letrado utilice mentiras miserables. Es una gravísima irresponsabilidad. Quien quiera insistir en estas afirmaciones, en este tipo de mentiras, que lo demuestre. Si no, es mucho mejor callar y no mentir", ha concluido.

El delegado no se plantea ahora querellarse por estas palabras, por considerar que debe responderse políticamente y no judicialmente, aunque ha advertido de que nunca se puede descartar del todo si se insiste en la mentira.

Millo confía en que el Govern que salga de las elecciones del 21 de diciembre cumpla legalidad vigente y abandone la vía soberanista: "La lección que se ha visto la ha aprendido todo el mundo".