Pablo Iglesias no ha leído la reforma constitucional de Bescansa, pero dice que "todas las propuestas son bienvenidas"

23/11/2017 - 15:05

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este jueves que "todavía" no ha leído el documento elaborado por la exidirigente y cofundadora de su partido Carolina Bescansa proponiendo un modelo de reforma constitucional. No obstante, el líder ha asegurado que "todas las propuestas son bienvenidas".

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

De este modo, el líder 'morado' no ha entrado a valorar las medidas planteadas por Bescansa, quien se ha adelantado a la propia dirección al poner sobre la mesa una propuesta concreta de reforma constitucional para poner solución, entre otras cosas, a la crisis territorial en Cataluña.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Iglesias se ha limitado a afirmar que "todas las propuestas son bienvenidas en los debates en Podemos", al ser preguntado por el movimiento de la exidirigente, que ya se desmarcó de la dirección hace semanas cuestionando la estrategia que el partido estaba siguiendo en Cataluña.

BESCANSA YA CUESTIONÓ LA LÍNEA EN CATALUÑA

A finales de octubre, y tras ser apartada de su asiento en la Comisión Constitucional, Bescansa manifestó públicamente que desearía que Podemos "le hablase más a España y a los españoles y no solo a los independentistas". "Podemos es un partido de naturaleza estatal y español, con un proyecto político para España y para Cataluña. Pero es un partido con un proyecto político español y eso nos hemos olvidado de contarlo en esta crisis", lamentó.

Ahora, la que fuera secretaria de Programa y Proceso Constituyente hasta su salida de la dirección en febrero de este año, ha decidido dar un paso al frente y presentar su propia propuesta de reforma constitucional, en base a los trabajos que realizó en 2016 cuando todavía estaba al frente de dicha Secretaría.

En la misma línea que Iglesias se ha pronunciado el secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político, Íñigo Errejón, también en declaraciones a los medios en el Congreso. "Me parece que es un debate que está abierto en España y que es normal que haya diferentes propuestas e ideas. No la he leído en detalle, pero lo haré", ha asegurado.

LA DIRECCIÓN NIEGA SENTIRSE DESAFIADA Y RESTA IMPORTANCIA

De este modo, la dirección de Podemos ha tratado de restar importancia a este movimiento, negando sentirse desafiados por la exdirigente. Según explican a Europa Press fuentes de la cúpula estatal, la de Bescansa es una más de las muchas propuesta que se pondrán sobre la mesa este fin de semana, en las jornadas que el partido celebra en Córdoba para abrir el debate sobre la puesta en marcha de una proceso constituyente en España.

Además, argumentan que Podemos está ahora en la "fase" de abordar estas cuestiones y de proponer ideas. A este respecto, las fuentes consultadas explican que las ideas que recoge Bescansa en su documento ya forman parte del "debate general" que mantiene el partido 'morado'.