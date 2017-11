El presidente de Aragón cree que la financiación de las comunidades autónomas ha de producirse al "unísono"

23/11/2017 - 15:29

Lambán ha lamentado que podría terminar 2017 con sólo el cupo vasco aprobado

ZARAGOZA, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha opinado que la financiación de las comunidades autónomas debería producirse al "unísono". Ha lamentado que podría terminar el año 2017 y sólo estar aprobado el cupo vasco.

En declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en un almuerzo-coloquio organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y Deloitte, en el Hotel Reina Petronila de Zaragoza, ha asegurado ser "escéptico" sobre la declaración de "intenciones" del Gobierno de España sobre la financiación autonómica.

Lambán ha recordado que, hace casi un año en la Conferencia de Presidentes, el Ejecutivo central adquirió el compromiso de tener resuelto el nuevo sistema de financiación autonómica antes de terminar el año, algo que ha asegurado que necesitan todas las regiones para hacer "viable" la prestación de servicios públicos.

"Me temo que el año 2017 sólo se va a terminar con una Comunidad autónoma con su problema resuelto: el País Vasco. Justamente la Comunidad que no estuvo presente en la Conferencia de Presidentes, lo que quiere decir que, a lo mejor, es bueno no asistir a las conferencias de presidentes y organizar cada uno la guerra por su cuenta para obtener algún tipo de ventaja del actual Gobierno". Al respecto, ha añadido que tener que hacer eso le parecería "un pésimo procedimiento".

"Creo que la financiación de las comunidades autónomas ha de producirse al unísono", ha explicado Lambán. No obstante, ha agregado que todavía faltan cinco semanas para terminar el año: "No renuncio a que a medio plazo tengamos un buen sistema de financiación autonómica, aunque después de la conferencia proclamé mi escepticismo respecto a los resultados de la misma y, por desgracia, el tiempo me está dando la razón".

PRESUPUESTOS

Preguntado por si cree que el Gobierno de España está vinculando la financiación autonómica al apoyo de los presupuestos, Lambán ha considerado que el Ejecutivo de Rajoy puede plantear "cualquier tipo de estrategia" para aprobar las cuentas. Además, ha opinado que "el regalo fiscal" que se le hace al País Vasco a través del cupo "ya va dirigido exactamente a conseguir apoyos del PNV".

No obstante, ha precisado que esperar que el Partido Socialista apruebe los presupuestos del Gobierno del PP es "una espera absolutamente vana" y "una quimera impensable". Ha evidenciado que desconoce la propuesta que hará el Ejecutivo pero ha avanzado que las políticas por las que apuesta el PSOE registran diferencias en "muchos apartados".

Lambán ha asistido este jueves a un almuerzo-coloquio de APD y Deloitte en el que se han abordado iniciativas llamadas a potenciar los sectores productivos que son 'punta de lanza' en la dinamización económica de la región. El presidente de Aragón ha agradecido la oportunidad de hablar en este coloquio para explicar la política económica del Gobierno autonómico y escuchar las intervenciones de los directivos reunidos.