Albiol pide a Sánchez que aclare si el PSC se abstendría ante un Govern independentista

Madrid, 23 nov (EFE).- El candidato del PPC a la Generalitat, Xavier García Albiol, ha pedido al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que no sea "ambiguo" y aclare si al decir que el PSC no apoyará la investidura de un presidente independentista en Cataluña incluye también que no se abstenga para permitirlo.

En declaraciones en el Congreso tras reunirse con el comité de dirección del grupo popular, Albiol se ha referido así a las palabras de Sánchez, quien esta mañana en TVE ha asegurado que los socialistas no harán presidente de Cataluña a un candidato que "abrace el independentismo o el secesionismo", ni a uno de "derechas", es decir del PP o de su "media naranja", Ciudadanos.

"Que sea un poco más explícito" y que aclare que cuando dice "no apoyar" quiere decir también "no permitir" con la abstención que sea investido un presidente independentista, ha señalado Albiol.

Y ha reclamado por eso al líder socialista que "no juegue a ambigüedades" y "no juegue con lo que dice y, sobre todo, con lo que no dice".

Ha advertido en este sentido de que "una abstención del PSOE podría" posibilitar esa investidura de un presidente independentista, y eso, además, "no sería una novedad", porque los socialistas han apoyado de la misma forma gobiernos municipales independentistas.

Por otra parte, Albiol ha señalado hoy que si ERC fuese "sincera" y quisiese dejar la vía unilateral, como se está planteando, "tendría que disolverse como partido" porque sería "una broma" que pretendiesen entonces negociar la independencia con el Gobierno de España.

Ha señalado, en este sentido, que Esquerra se plantea abandonar la vía que ha provocado la "peor situación" económica, política y social de Cataluña.

"¿Y ahora apuestan por una negociación? ¿Para qué? ¿Para la independencia? ¿Es una broma? ¿Están de cachondeo?", se ha preguntado.

Por eso, ha considerado que el hecho de que ERC sugiera ahora que dejará la vía unilateral "forma parte del relato de auténtico disparate" que tienen los independentistas.

En sus declaraciones, Albiol ha asegurado que le trae "sin cuidado" si el expresidente catalán Carles Puigdemont va a volver a España para votar o se va a quedar sin depositar su sufragio.

Puigdemont no podrá votar desde Bélgica en los comicios del próximo 21 de diciembre al no haber formalizado en plazo su inscripción en el censo de electores temporalmente en el extranjero.

Sí pediría a Puigdemont, ha añadido, que "deje de esconderse y de insultar" desde las redes sociales y "acepte un debate público cara a cara" con él. "Cuando diga, donde y a la hora que lo considere oportuno", ha añadido.