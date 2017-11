Visto para sentencia el juicio contra la excúpula del grupo andaluz por las indemnizaciones millonarias

23/11/2017 - 15:45

El letrado del número dos de Benjumea defiende la validez de los contratos de alta dirección, modificados "por exigencia legal"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El tribunal de la Audiencia Nacional que preside la magistrada Ángela Murillo ha dejado visto para sentencia este jueves el juicio contra la excúpula de la empresa sevillana Abengoa por delito de administración desleal por las millonarias indemnizaciones que recibieron el expresidente Felipe Benjumea y el que fuera consejero delegado Manuel Sánchez Ortega poco antes de que la compañía se acogiera al preconcurso de acreedores.

Esta última sesión oral ha estado dedicada a los informes finales de cuatro de los letrados de los acusados que han pedido la absolución de sus clientes argumentando que el cobro de 11,5 millones de euros y de 4,5 de Benjumea y Sánchez Ortega, respectivamente, constaba claramente en los contratos para la alta dirección que el grupo andaluz aprobó en febrero de 2015.

El letrado de Sánchez Ortega ha dicho que los contratos se modificaron en esa fecha "no con una finalidad espúrea" "ni al albur" de los directivos sino porque se trataba de una exigencia legal y ha calificado de "ilusión" que las acusaciones apunten que no se conocía el contenido de dichos contratos con las cláusulas sobre la retribución complementaria a alcanzar a los 65 años e indemnizaciones por conceptos como obligación de no competencia postcontractual.

El fiscal José Perals pide cinco años de cárcel para el que fuera presidente desde 1991, cuatro años y tres meses para Sánchez Ortega y cuatro años para Mercedes Gracia, Alicia Velarde y Antonio Fornielles -miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones-- por informar favorablemente sobre el reconocimiento a los otros dos primeros investigados de los términos económicos de su renuncia.

Los letrados han insistido en que este órgano no adoptó las decisiones que se juzgan en la vista oral como la renuncia de Sánchez Ortega, que en calidad de investigado dijo que dejaba la compañía en verano de 2015 habiendo logrado tres hitos y con las cuentas en positivo, así como tampoco el cese de Benjumea como presidente.

ÓRGANO DE CONSULTA

Al contrario, era el Consejo de Administración el que adoptó dichas decisiones, algo "obvio" a juicio del letrado de Fornielles que ha matizado que el cese el día 23 de septiembre del entonces presidente "le vino dado" a la Comisión, la cual tampoco se pronunció sobre los contratos de asesoramiento que se hizo a los dos exdirectivos tras su salida del grupo andaluz.

Según el Ministerio Fiscal, Benjumea, con el fin de cobrar las indemnizaciones, disfrazó su cese como si fuera una condición impuesta por las entidades bancarias que iban a participar en la ampliación de capital de 650 millones de euros y que finalmente resultó fallida, lo que llevó a la compañía a acogerse en preconcurso de acreedores.

Sin embargo tanto los acusados como algunos de los testigos que han declarado durante la vista -entre ellos el exministro socialista Josep Borrell-- aseguraron que el día 14 de septiembre la operativa estaba prácticamente cerrada con el Banco Santander y HSBC y no se concretó porque exigieron en el último momento la salida de Benjumea de la presidencia. Una versión que negó el presidente del Banco Santander España, Rodrigo Echenique, quien dijo que se trató de una recomendación descartando que hubieran forzado su salida.

Tras los letrados, la presidenta del tribunal de la Sección Cuarta de lo Penal, Ángela Murillo, ha ofrecido a los cinco acusados hacer uso del turno de última palabra aunque ninguno de ellos se ha acogido a este derecho. Tras ello, el juicio ha quedado visto para sentencia.